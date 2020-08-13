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كرة القدم عند الهواة: دعوة المديرية الفنية الوطنية للمشاركة في اجتماع ينظمه الاتحاد الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
كرة القدم عند الهواة: دعوة المديرية الفنية الوطنية للمشاركة في اجتماع ينظمه الاتحاد الدولي

الجزائر - تلقت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف"، دعوة للمشاركة في اجتماع عبر التواصل المرئي عن بعد، يوم 20 أغسطس، سيتم تنظيمه من طرف القسم الفني للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ضمن المشروع النموذجي "تطوير المواهب-تحليل نظام البيئي لكرة القدم"، حسبما نشرته الهيئة الفيدرالية اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي.

وسيتم تخصيص هذا الاجتماع إلى تقديم الشروحات اللازمة ومراجعة الاستجواب قبل رساله إلى الاتحاد الدولي، وفق نفس المصدر.

وتذكر الهيئة الفيدرالية الوطنية أن الرئيس خير الدين زطشي والمدير الفني الوطني، شفيق عامر، "قاما بجلسة عمل حول موضوع هذا الملف، حيث هنأ من خلاله رئيس الاتحادية، العمل الذي يقوم به المدير الفني الوطني وفريق عمله، وهو ما سمح للجزائر بالاستفادة من مشروع مماثل".

واختار القسم الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعض ملفات عدد من الجمعيات العضوة المنخرطة تحت لواء الهيئة الدولية، من بينها "الفاف"، على أساس الملف المقدم من طرف المديرية الفنية الوطنية.

 وأطلق "الفيفا" عن طريق فرعه الفني، خلال هذا العام مشروعه تحت عنوان "تطوير المواهب و تحليل النظام البيئي لكرة القدم" و الذي سيشكل قاعدة لبرنامج ذات مستوى عال مقرر في سنة 2021.

وتختم "الفاف" بيانها قائلة: "انطلاقا من هذه المبادئ، تقرر إنشاء برنامج لتطوير كرة القدم الخاصة بالهواة، خاصة و أن هذا الجانب من النظام البيئي لكرة القدم يحتل مكانة أساسية داخل الجمعيات العضوة، حيث يسمح لكل شخص (ولد، بنت، امرأة و رجل) بممارسة كرة القدم مهما كان مستواه و سنه وديانته و محيطه".

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كرة القدم عند الهواة: دعوة المديرية الفنية الوطنية للمشاركة في اجتماع ينظمه الاتحاد الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 13 آب/أغسطس 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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