كرة القدم: فرق من رابطتي الهواة وما بين الجهات تطعن في قواعد الفصل من أجل الصعود

الجزائر - قررت بعض الأندية الناشطة في رابطتي الهواة وما بين الجهات الطعن في القرارات المتعلقة بالصعود في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، مطالبين بضرورة "استرجاع حقهم"، حسب ما أفاد به بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الأربعاء.

و أوضح البيان : "بطلب من رئيس الفاف خير الدين زطشي، استقبل أعضاء المكتب الفيدرالي ممثلي أندية ناشطة في رابطتي الهواة وما بين الجهات الذين يعتبرون أنهم ظلموا جراء تطبيق القواعد الجديدة للفصل ما بين الفرق في حالة التساوي في عدد النقاط. و جرت المحادثات في أجواء هادئة سادها حوار ديمقراطي وشفاف. ملفات هذه الاندية ستدرس من قبل اللجنة الفيدرالية للطعون".

و يتعلق الأمر بأندية الجيل الصاعد حي الجبل و شباب الدار البيضاء (قسم الهواة) الى جانب نجم البرواقية، شباب الحناية، أمل غريس، ملعب سطيف و أمل بريكة (رابطة ما بين الجهات) الذين نددوا بقرار عدم استفادتهم من الصعود في إطار التعديل الجزئي الأخير لنظام المنافسة الذي تم تطبيقه عقب الاستشارة الكتابية التي أطلقتها الفاف مع أعضاء الجمعية العامة.

القرارات التي ستتخذها اللجنة الفيدرالية للطعون ستسمح بالمصادقة على نظام المنافسة وتشكيل مجموعتي الرابطة الثانية هواة (وسط-شرق و وسط-غرب)، يختتم البيان.