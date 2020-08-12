قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن نسيم سعداوي

الجزائر - استفاد وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، الذي وضع رهن الحبس الاحتياطي يوم 7 يونيو الماضي في قضية ترتيب المقابلات المزعوم و التي تم تسريبها بتسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من الإفراج المؤقت، حسب ما علمت (واج) اليوم الاربعاء من محاميه.

وأوضح الأستاذ كمال علاق قائلا : "لقد قمنا أمس الثلاثاء بإيداع طلب يتضمن الإفراج المؤقت لصالح موكلي، الأمر الذي استجاب له قاضي التحقيق. سعداوي غادر صبيحة اليوم الاربعاء السجن. التحقيق يبقى متواصلا في القضية".

ويتابع سعداوي بتهم الرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير، بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.

وكان المدير العام السابق لوفاق سطيف (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، فهد حلفاية، المتابع في نفس القضية، قد استفاد أمس الثلاثاء من الافراج المؤقت لأسباب صحية.

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ويواجه المتهمان عقوبة السجن تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات.