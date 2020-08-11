كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية

وقبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر)، اليوم الثلاثاء، "الافراج التلقائي" عن فهد حلفاية لأسباب صحية، حسب نفس المصدر.

و كان حلفاية قد وضع رهن الحبس المؤقت مع وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، المتابع من جهته بتهم الرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير، بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.

إقرأ أيضا:كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي ...

و يواجه المتهمان عقوبة السجن تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات.