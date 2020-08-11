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كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية

الجزائر - استفاد المدير العام السابق لوفاق سطيف الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، فهد حلفاية، الذي وضع رهن الحبس الاحتياطي يوم 7 يونيو الماضي في قضية ترتيب المقابلات المزعوم و التي تم تسريبها بتسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من الافراج المؤقت، حسب ما علمت (واج) من مصدر قضائي.

وقبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر)، اليوم الثلاثاء، "الافراج التلقائي" عن فهد حلفاية لأسباب صحية، حسب نفس المصدر.

و كان حلفاية قد وضع رهن الحبس المؤقت مع وكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، المتابع من جهته بتهم الرشوة و التأثير على نتيجة مباراة و التشهير و المساس بالحياة الشخصية للغير، بالإضافة إلى تسجيل مكالمة هاتفية بدون إذن.

 إقرأ أيضا:كرة القدم/قضية التسجيل المسرب: رفض الإفراج المؤقت عن فهد حلفاية ونسيم سعداوي ...

و يواجه المتهمان عقوبة السجن تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات.

ويأتي مثول مختلف الأطراف المعنية بالقضية، عقب الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضد مجهول.

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كرة القدم/ قضية التسجيل الصوتي: الإفراج المؤقت عن حلفاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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