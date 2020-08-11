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كرة القدم: الرابطة المحترفة تطالب الفاف بتقديم منحة التتويج لشباب بلوزداد و أولمبي المدية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 16:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - طلب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، خلال اجتماع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، المنعقد يوم أمس الاثنين، الفاف بتقديم منحة لشباب بلوزداد و أولمبي المدية المتوجين على التوالي بلقبي البطولة المحترفة الأولى والثانية، بسبب غياب ممول.

وقالت الهيئة الفدرالية على موقعها الرسمي ما يلي: "في غياب ممول للبطولتين المحترفتين الأولى و الثانية، تطلب الرابطة من الفاف تقديم منحة للناديين المتوجين. ستدرس هذه الأخيرة إمكانية تحقيق هذا الطلب".

وتوج شباب بلوزداد بلقب البطولة الجزائرية بعد اعتماد أعضاء الجمعية العامة للفاف الخيار الثالث للاستشارة الكتابية القاضي بتحديد الأندية البطلة والصاعدة و إلغاء النزول، الناتج عن التوقف النهائي للمنافسة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، بينما أنهى أولمبي المدية بطولة الرابطة الثانية في المرتبة الأولى التي تضمن له الصعود للقسم الاعلى رفقة شبيبة سكيكدة ووداد تلمسان و سريع غليزان.

وخلال اجتماع المكتب الفدرالي، تطرق رئيس الرابطة "لتحضيرات الحفل المخصص لتوزيع الكؤوس للأندية المتوجة"، ملحا على أن "القرارات المتخذة من طرف المكتب الفدرالي الأخير في جلسة طارئة يوم الاربعاء 15 يوليو 2020، منها التوقف النهائي لموسم 2019-2020، كانت في محلها".

من جهة أخرى، و بخصوص النزاعات الناتجة عن الوضعية الصحية الحالية، أشار رئيس الهيئة المسيرة للمنافسة بأن "مخططا سيتم وضعه في الأيام القليلة المقبلة لتنظيم لقاءات مع الأندية المحترفة و ممثلي اللاعبين (قائدي الفرق) بحضور المحامي يوسف حمودة، رئيس الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، و ربما رؤساء الرابطات"، من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

أخيرا، أعلن مدوار عن "تصميم برنامج معلوماتي لتسيير الملفات الإدارية للفئات الشبانية (أقل من 13، 15، 17 و 19 سنة) و المدربين، مما سيسمح للرابطة و الأندية بتفادي المشاكل العديدة التي واجهتها في وقت سابق".

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كرة القدم: الرابطة المحترفة تطالب الفاف بتقديم منحة التتويج لشباب بلوزداد و أولمبي المدية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 16:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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