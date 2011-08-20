البطولة النسوية لكرة القدم: تتويج شبيبة الخروب باللقب الوطني لموسم "2019-2020"

وقدم رئيس الرابطة الوطنية للكرة النسوية، جمال كاسحي، يوم أمس الاثنين خلال اجتماع المكتب التنفيذي للفاف، الترتيب النهائي الذي يسمح نادي شبيبة الخروب اللقب، أمام الجمعية الرياضية للأمن الوطني بمجموع (45 نقطة مقابل 40) باعتماد دليل المباريات التي لعبت (19 مقابل 17) و التي تعطي نتيجة (37ر2) مقابل (35ر2) مثلما توضحه الهيئة الكروية.
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من جهة أخرى، أكد محمد سعد الكاتب العام للفاف، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "بصدد دفع مبلغ 500.000 دولار كمساعدة للكرة القدم النسوية، في إطار التضامن ضد جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد) و هي مساعدة ستخصص حسب برنامج محدد ومنظم".