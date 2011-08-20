البطولة النسوية لكرة القدم: تتويج شبيبة الخروب باللقب الوطني لموسم "2019-2020"

الجزائر - توجت شبيبة الخروب للفتيات بلقب البطولة الوطنية النسوية لكرة القدم للموسم "2019-2020" بعد خمسة أشهر عن تعليق المنافسة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وقدم رئيس الرابطة الوطنية للكرة النسوية، جمال كاسحي، يوم أمس الاثنين خلال اجتماع المكتب التنفيذي للفاف، الترتيب النهائي الذي يسمح نادي شبيبة الخروب اللقب، أمام الجمعية الرياضية للأمن الوطني بمجموع (45 نقطة مقابل 40) باعتماد دليل المباريات التي لعبت (19 مقابل 17) و التي تعطي نتيجة (37ر2) مقابل (35ر2) مثلما توضحه الهيئة الكروية.