Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 09:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران

 وهران– انتخب الطيب محياوي يوم الاثنين رئيسا جديدا للنادي المحترف لمولودية وهران, الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم, خلال الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت بأحد فنادق عاصمة الغرب الجزائري.

ويعود محياوي إلى رئاسة الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الوهراني بعدما أشرف على إدارتها في موسم 2010-2011, أي الموسم الأول للاحتراف في كرة القدم الجزائرية.

كما يخلف أحمد بلحاج, الملقب ب''بابا'' بعد أكثر من سنة على استقالة الأخير, حيث بقي المنصب شاغرا طوال الموسم الكروي المنصرم.

و فضلا عن انتخاب رئيس جديد, فقد تم خلال الجمعية العامة للمساهمين تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة الذي أضحى يتكون من الرئيسين السابقين للنادي, أحمد بلحاج ويوسف جباري, وكذا نصر الدين بسجراري وشمس الدين بن سنوسي (ممثل النادي الهاوي) و سفيان بن عمار وخير الدين شرفي.

اقرأ أيضا : الرابطة الأولى : الجمعية العامة لمولودية وهران يوم الاثنين 

جدير بالذكر أنه في ظل شغور منصب الرئيس فقد أشرف على إدارة الشركة الرياضية لمولودية وهران الموسم الفارط الدولي السابق, سي الطاهر شريف الوزاني بصفته مديرا عاما للشركة, حيث أنهت المولودية البطولة في الصف الثامن, فيما أقصيت من منافسة كأس الجزائر في الدور ثمن النهائي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 10:01
كلـمات مفتـاحيــة :
انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2020 09:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.11

دحض لادعاءات بشأن "قيود تنقل مزعومة" بمخيمات تندوف

20.08.11

ميلة: 100 وحدة سكنية عمومية وإعانات مالية للتكفل بالمتضررين من الهزتين الأرضيتين

20.08.11

غوتيريش يدعو إلى تقديم دعم دولي قوي للبنان في أعقاب الانفجار المروع

20.08.11

انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران

20.08.11

صندوق تمويل المؤسسات الناشئة سيكون عمليا "بدءا من الأسبوع المقبل"

20.08.10

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي بالنيجر وتعرب عن تضامنها التام مع هذا البلد 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

استخدام التقنيات الجيو- فضائية لتحديد الوعاء العقاري الموجه للزراعات الصحراوية

20.08.10

المجاهد حمانة بولعراس في ذمة الله

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"

20.08.10

بوقادوم يستقبل وزير الداخلية الاسباني