انتخاب الطيب محياوي رئيسا جديدا لمولودية وهران

وهران– انتخب الطيب محياوي يوم الاثنين رئيسا جديدا للنادي المحترف لمولودية وهران, الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم, خلال الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت بأحد فنادق عاصمة الغرب الجزائري.

ويعود محياوي إلى رئاسة الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الوهراني بعدما أشرف على إدارتها في موسم 2010-2011, أي الموسم الأول للاحتراف في كرة القدم الجزائرية.

كما يخلف أحمد بلحاج, الملقب ب''بابا'' بعد أكثر من سنة على استقالة الأخير, حيث بقي المنصب شاغرا طوال الموسم الكروي المنصرم.

و فضلا عن انتخاب رئيس جديد, فقد تم خلال الجمعية العامة للمساهمين تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة الذي أضحى يتكون من الرئيسين السابقين للنادي, أحمد بلحاج ويوسف جباري, وكذا نصر الدين بسجراري وشمس الدين بن سنوسي (ممثل النادي الهاوي) و سفيان بن عمار وخير الدين شرفي.

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جدير بالذكر أنه في ظل شغور منصب الرئيس فقد أشرف على إدارة الشركة الرياضية لمولودية وهران الموسم الفارط الدولي السابق, سي الطاهر شريف الوزاني بصفته مديرا عاما للشركة, حيث أنهت المولودية البطولة في الصف الثامن, فيما أقصيت من منافسة كأس الجزائر في الدور ثمن النهائي.