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الرابطة الأولى - شباب بلوزداد: "علينا أن نكون في المستوى على كل الجبهات"

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الرابطة الأولى - شباب بلوزداد: &quot;علينا أن نكون في المستوى على كل الجبهات&quot;

الجزائر - أشار المدرب الفرنسي لشباب بلوزداد، فرانك دوما، إلى ضرورة تحقيق موسم 2020-2021 ناجح على كل الأصعدة وذلك من خلال الإعداد الجيد لمختلف المنافسات التي سيشارك فيها الفريق.

و صرح دوما في تصريح فيديو على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للشباب: "لي ثقة في مجموعتي. لن نختار اي منافسة الموسم المقبل، علينا أن نكون متنافسين في كل البطولات. للجميع الحق في الحلم برابطة الأبطال، إلا أنا، كون المنافس هو الذي يكشف عن قدراتنا. طموحاتنا ليست محدودة، لكن مثلا، سنكون أمام أندية لها باع طويل أو توجت بهذه المنافسة الإفريقية، و ستكون الأمور معقدة عند مواجهتها".   

وكان دوما (52 سنة) قد التحق بالطاقم الفني لشباب بلوزداد في شهر يناير الماضي، خلفا للمدرب المستقيل عبد القادر عمراني، حيث نجح في بقاء فريق حي "العقيبة" في صدارة الترتيب و بالتالي التتويج بلقب البطولة الوطنية بعد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بتوقيف منافسات موسم 2019-2020 نهائيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 إقرأ أيضا: الرابطة الاولى لكرة القدم : "تتويج شباب بلوزداد مستحق في موسم استثنائي" 

و يضيف دوما: "منذ بداية الموسم، كان هدفنا التأهل إلى منافسة إفريقية و علينا أن نستهدف كل موسم على الأقل مشاركة قارية، بالنظر للاستثمار الكبير لمجمع مدار. هذا أقل شيء، لنا الحق أن نكون طموحين، وهو ما يؤكد استقرار و طموحات النادي".

و ختم المدرب الفرنسي يقول : "علينا وضع أقدامنا على الأرض. فقوتنا اليومي يتمثل في البطولة، علما بأن رابطة الأبطال الإفريقية تتطلب طاقة كبيرة. لا يجب علينا ان نختار تلك او تلك المنافسة، سنسعى أن نكون متنافسين مرة أخرى على كل الجبهات، لكن هذا لا يعني بأننا سنفوز بكل شيء".

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الرابطة الأولى - شباب بلوزداد: "علينا أن نكون في المستوى على كل الجبهات"
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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