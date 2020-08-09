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الرابطة الأولى: منير زغدود يعطي موافقته المبدئية لتدريب نصر حسين داي

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 16:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الرابطة الأولى: منير زغدود يعطي موافقته المبدئية لتدريب نصر حسين داي

الجزائر - أعطى المدرب منير زغدود موافقته المبدئية للإشراف على العارضة الفنية لنصر حسين داي (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، في انتظار ترسيم العملية "خلال الأيام القليلة القادمة"، حسب ما علمت (واج) اليوم الأحد من المعني بالأمر.

وأوضح زغدود قائلا : "أعطيت موافقتي المبدئية للنصرية، في انتظار ملاقاة رئيس النادي، بشير ولد زميرلي، في الأيام القليلة القادمة، للتحادث و إتمام اجراءات التعاقد. يعتبر هذا تحديا بالنسبة لي".

وكان المدافع الدولي السابق (49 سنة) مدربا لاتحاد الجزائر، قبل تعليق البطولة منذ 16 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). و انتهى عقده مع اتحاد الجزائر آليا، بعد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بتوقيف الموسم الكروي 2019-2020 نهائيا.

ولم يقبل زغدود اقتراح إدارة اتحاد الجزائر بالدخول ضمن الطاقم الفني الذي يشرف عليه المدرب الجديد، الفرنسي فرانسوا سيكوليني، رافضا فكرة تولي منصب مدرب مساعد.

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وأضاف زغدود : "عند ترسيم التحاقي بنصر حسين داي، يجب التفكير في الموسم المقبل، حتى في غياب تاريخ محدد لاستئناف التدريبات. في هذا الخصوص، ستكون فترة التحضيرات للموسم الجديد مقدرة ب45 يوما على الأقل، لأنه علينا القيام أولا بعمل بسيكولوجي معمق، كون اللاعبين كانوا في راحة منذ خمسة أشهر، وهو أمر يصعب تسييره".

وختم المدرب السابق لنادي سوسطارة يقول: "في حال تم فتح الحدود، سنجري تربصا تحضيريا بتونس، مع احترام التدابير الوقائية المطلوبة. وإذا بقينا بالجزائر، سنعمل على التكيف مع الوضعية".

واحتفظ نصر حسين داي بمكانه في الرابطة الأولى بعد أن كان مهددا بالسقوط قبل توقيف المنافسة، و ذلك بعد مصادقة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على الخيار الذي يقضي بتعيين الأبطال و الأندية الصاعدة وإلغاء النزول.

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 16:47
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الرابطة الأولى: منير زغدود يعطي موافقته المبدئية لتدريب نصر حسين داي
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 16:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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