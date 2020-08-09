كرة القدم: وفاة المدرب الجزائري رشيد بلحوت في حادث مرور بفرنسا

واستهل بلحوت، الذي ولد يوم 14 يونيو 1944 بسطيف، مشواره التدريبي بنادي روايال جوناس آرلوناز البلجيكي، قبل أن ينتقل الى لوكسمبورغ للإشراف على العارضة الفنية لأولمبيك إيشان و راد بويز ديفردانج.
وعاد بعدها التقني الجزائري إلى بلجيكا و بالضبط لنادي ليوبولد باستوني، ليكتشف بعدها القسم الشرفي الفرنسي مع نادي باسان لونغوي.
وفي الجزائر، صنع بلحوت اسما له بتدريب وفاق سطيف خلال موسم 2006-2007 حيث توج معه بلقب البطولة الوطنية، ليتحول بعدها إلى جمعية الشلف (2007-2008) ثم شبيبة القبائل (2010-2011)، حيث قاد النادي القبائلي إلى التتويج بكأس الجزائر أمام اتحاد الحراش (1-0). وكان آخر فريق جزائري دربه بلحوت هو شباب قسنطينة في 2014.
كما كانت للمرحوم تجربة بتونس، مع أولمبي باجة المتوج معه بكأس تونس (2010) ثم اتحاد المنستير (2011-2012).