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ألعاب القوى-كوفيد 19: عودة الرياضيين الجزائريين العالقين بكينيا إلى أرض الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 14:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

الجزائر - عاد عشرة عدائين جزائريين كانوا عالقين منذ خمسة أشهر بكينيا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، سهرة أمس السبت إلى الجزائر، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

ويتعلق الأمر بكل من سليمان مولة، رمزي عبد النوز، محمد بلبشير، ياسين حتحات، محمد أمين بلفرار، عبد الرزاق خليفي، حسين خليف، عبد الله حراتي، منصور حراتي، يزيد بوجلال والمدرب عمار بنيدة.

وكان في استقبال الوفد الرياضي لدى وصوله إلى المطار الدولي بالجزائر، المدير الفني الوطني للهيئة الاتحادية، عبد الكريم سعدو.

وقد كان هؤلاء الرياضيون في تربص تحضيري بالعاصمة الكينية نيروبي، استعدادا لمختلف المنافسات الدولية التي كانت مبرمجة هذا الموسم، قبل أن يتم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أما صاحب المسافات نصف الطويلة، توفيق مخلوفي، الذي كان عالقا بجنوب إفريقيا لنفس الأسباب، فقد كان من بين أول الرياضيين الجزائريين الذين تم إجلاؤهم. (

آخر تعديل على الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 15:27
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ألعاب القوى-كوفيد 19: عودة الرياضيين الجزائريين العالقين بكينيا إلى أرض الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 09 آب/أغسطس 2020 14:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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