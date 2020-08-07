Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتحاد الجزائر: عنتر يحيى منتظر الأحد القادم بالجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 16:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
اتحاد الجزائر: عنتر يحيى منتظر الأحد القادم بالجزائر

الجزائر - سيلتحق المدير الرياضي الجديد لاتحاد الجزائر، عنتر يحيى، يوم الأحد المقبل بالجزائر، ضمن "طائرة إجلاء التي ستنقل المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج"، حسب ما أعلن عنه اليوم، الجمعة، النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي -فايسبوك-.

ويقيم عنتر يحيى (38 سنة) القائد الاسبق للمنتخب الجزائري و صاحب 53 مشاركة دولية، بفرنسا حيث ولد و ترعرع. وقد عين مديرا رياضيا جديدا لاتحاد الجزائر في شهر مايو الماضي، لكن جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) حالت دون التحاقه بأرض الوطن.

وكان النادي العاصمي قد فند يوم الاثنين الماضي، في بيان له، الإشاعات الرائجة حول عودة المدافع الأوسط السابق للخضر على متن باخرة أو طائرة خاصة للمالك الحالي لاتحاد الجزائر، سيربور. هذا الأخير كذب تكذيبا قاطعا هذه الأخبار. و يؤكد النادي "بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وكان المدرب الجديد لاتحاد الجزائر، فرانسوا سيكوليني، قد صرح بأن "تواجد المدير الرياضي عنتر يحيى كان "حافزا" له للالتحاق بالتشكيلة العاصمية".

وأوضح التقني الكورسيكي في فيديو تم بثه على صفحة التواصل الاجتماعي --فايسبوك-- لاتحاد الجزائر، قائلا : "أنا سعيد جدا بالالتحاق باتحاد الجزائر الذي يحوز على سجل ثري و لاعبين ممتازين. فوجود عنتر يحيى بالنادي حفزني لتولي تدريبه".

وسيكون في مساعدة سيكوليني على العارضة الفنية، بن عرايبي بوزيان (مدرب مساعد)، فيما أسندت مهمة تدريب الحراس، للحارس الدولي السابق محمد بن حمو.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتحاد الجزائر: عنتر يحيى منتظر الأحد القادم بالجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 16:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.07

الهزة الأرضية بميلة: "لم يسجل أي ضرر بسدود الولاية"   

20.08.07

الهزة الأرضية بميلة - بلجود : "الدولة لن تتخلى عن مواطنيها"

20.08.07

أرزقي براقي: "لم نسجل أية أضرار أو اختلالات في سد بني هارون" 

20.08.07

كورونا: 529 إصابة جديدة، 429 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.08.07

الهزة الأرضية بميلة: سد بني هارون لم يتأثر

20.08.07

اتحاد الجزائر: عنتر يحيى منتظر الأحد القادم بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.04

مالية: البنك الوطني الجزائري ينطلق رسميا في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.04

صدور أول مؤلف للحكاواتي صديق ماحي بعنوان "مولى مولى وحكايات أخرى"

20.08.04

صناعة عسكرية: تسليم 1048 عربة متعددة المهام وسيارات نفعية من علامة مرسيدس- بنز