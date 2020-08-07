اتحاد الجزائر: عنتر يحيى منتظر الأحد القادم بالجزائر

الجزائر - سيلتحق المدير الرياضي الجديد لاتحاد الجزائر، عنتر يحيى، يوم الأحد المقبل بالجزائر، ضمن "طائرة إجلاء التي ستنقل المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج"، حسب ما أعلن عنه اليوم، الجمعة، النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم، على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي -فايسبوك-.

ويقيم عنتر يحيى (38 سنة) القائد الاسبق للمنتخب الجزائري و صاحب 53 مشاركة دولية، بفرنسا حيث ولد و ترعرع. وقد عين مديرا رياضيا جديدا لاتحاد الجزائر في شهر مايو الماضي، لكن جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) حالت دون التحاقه بأرض الوطن.

وكان النادي العاصمي قد فند يوم الاثنين الماضي، في بيان له، الإشاعات الرائجة حول عودة المدافع الأوسط السابق للخضر على متن باخرة أو طائرة خاصة للمالك الحالي لاتحاد الجزائر، سيربور. هذا الأخير كذب تكذيبا قاطعا هذه الأخبار. و يؤكد النادي "بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وكان المدرب الجديد لاتحاد الجزائر، فرانسوا سيكوليني، قد صرح بأن "تواجد المدير الرياضي عنتر يحيى كان "حافزا" له للالتحاق بالتشكيلة العاصمية".

وأوضح التقني الكورسيكي في فيديو تم بثه على صفحة التواصل الاجتماعي --فايسبوك-- لاتحاد الجزائر، قائلا : "أنا سعيد جدا بالالتحاق باتحاد الجزائر الذي يحوز على سجل ثري و لاعبين ممتازين. فوجود عنتر يحيى بالنادي حفزني لتولي تدريبه".