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دراجات: تكوين بواسطة التواصل عن بعد لصالح مراقبي السباقات

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
دراجات: تكوين بواسطة التواصل عن بعد لصالح مراقبي السباقات

الجزائر - سينظم يوم غد السبت (سا 00ر18) تكوين بواسطة التواصل عن بعد، لصالح مراقبي السباقات، من تنظيم للجنة القوانين والتحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية للدراجات، حسب علم اليوم الجمعة، لدى الهيئة الاتحادية.

ويوضح بيان اتحادية الدراجات ما يلي:" سيكون محور هذا التكوين المنظم بواسطة تقنية التواصل عن بعد: اجتماع المديرين الرياضيين و الذي سينشطه الخبير عبد العزيز عوامري".

وخلال الوضعية الصحية الراهنة للجائحة، تواصل الهيئة الاتحادية مواصلة بعض نشاطاتها، في انتظار عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.

هذه الحصة التكوينية، هي الثانية من نوعها بعد المنظمة يوم الأربعاء الماضي لصالح مراقبي السباقات والتي نشطها عمار بوطرفة تحت موضوع: الإجازات، الانطلاق، الوصول و الصدريات.

وستكون هذه المعلومات في هذا الاختصاص مفيدة جدا للمراقبين الذين سيضعونها حيز التطبيق عند استئناف المنافسات.

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دراجات: تكوين بواسطة التواصل عن بعد لصالح مراقبي السباقات
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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