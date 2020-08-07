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الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر في مفاوضات مع نادي بارادو لشراء عقد بن خليفة

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر في مفاوضات مع نادي بارادو لشراء عقد بن خليفة

الجزائر - باشرت إدراة إتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى) المفاوضات مع نظيرتها من نادي بارادو من أجل شراء عقد اللاعب طاهر بن خليفة الذي انتهت إعارته نهاية الموسم، حسبما نشره النادي العاصمي على صفحته الرسمية على الفايسبوك.

كما أعلنت إدارة اتحاد العاصمة بأنها سددت ديونها لفريق بارادو فيما يتعلق فترة إعارة طاهر بن خليفة وعبد الرؤوف بن غيث، هذا الأخير كان قد التحق بصفوف الترجي الرياضي التونسي موسم 2019 ممضيا على عقد لمدة أربع سنوات.

وكان اللاعب بن خليفة -خريج مدرسة بارادو- قد تقمص ألوان شبيبة القبائل موسم 2018-2019 وكان من المتوقع أن يجدد مع ممثل نادي تيزي وزو نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به وارتياح إدارة الكناري ولكن في نهاية المطاف كان الكلمة الأخيرة لنادي اتحاد العاصمة.

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وكان اتحاد الجزائر قد أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني، حسب ما أعلن عنه النادي سهرة الأربعاء عبر صفحته الرسمية . ولم يكشف النادي العاصمي عن تفاصيل العقد، حيث اكتفى بالإعلان عن تدعيم الطاقم الفني بكل من بن عرايبي بوزيان (مدرب مساعد) والدولي السابق محمد بن حمو (مدرب الحراس).

آخر تعديل على الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:32
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الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر في مفاوضات مع نادي بارادو لشراء عقد بن خليفة
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 آب/أغسطس 2020 15:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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