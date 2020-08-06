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الكأس العربية للأندية: الاتحاد العربي يعتزم إلغاء النسخة الحالية

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الكأس العربية للأندية: الاتحاد العربي يعتزم إلغاء النسخة الحالية

الرياض - يعتزم الاتحاد العربي لكرة القدم إلغاء النسخة الحالية للكأس العربية للأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), حسب ما أوردته يوم الخميس تقارير صحفية.

وحسب نفس المصادر, سيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي نهاية الأسبوع الجاري للفصل في مستقبل المنافسة.

و قد تأثرت مداخيل الهيئة العربية بنسبة كبيرة نتيجة جائحة كورونا, وينوي المنظمون تعويض الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي و هي الرجاء البيضاوي المغربي و الإسماعيلي المصري و اتحاد جدة و الشباب السعوديين.

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و كان المنظمون يرغبون في وقت سابق استئناف المنافسة لو سمحت الظروف الصحية بذلك, لكن تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 بعدة بلدان عربية جعلهم يتراجعون عن قرارهم, تضيف نفس المصادر.

آخر تعديل على الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 19:05
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الكأس العربية للأندية: الاتحاد العربي يعتزم إلغاء النسخة الحالية
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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