الكأس العربية للأندية: الاتحاد العربي يعتزم إلغاء النسخة الحالية

وحسب نفس المصادر, سيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي نهاية الأسبوع الجاري للفصل في مستقبل المنافسة.

و قد تأثرت مداخيل الهيئة العربية بنسبة كبيرة نتيجة جائحة كورونا, وينوي المنظمون تعويض الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي و هي الرجاء البيضاوي المغربي و الإسماعيلي المصري و اتحاد جدة و الشباب السعوديين.

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و كان المنظمون يرغبون في وقت سابق استئناف المنافسة لو سمحت الظروف الصحية بذلك, لكن تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 بعدة بلدان عربية جعلهم يتراجعون عن قرارهم, تضيف نفس المصادر.