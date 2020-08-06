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انتقالات: معاذ حداد (ش.سكيكدة) أول مستقدم لمولودية الجزائر في الميركاتو الصيفي

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أصبح المدافع الأوسط لشبيبة سكيكدة, معاذ حداد, أول لاعب تستقدمه مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية, بعد توقيعه لعقد مدته موسمين, حسب ما أعلن عنه نائب بطل الجزائر لكرة القدم على صفحته الرسمية فايسبوك.

و كان حداد (23 سنة) قد التحق بشبيبة سكيكدة في 2018, قادما إليها من شباب باتنة, ليتألق بشكل لافت مع التشكيلة السكيكدية التي احتلت المركز الثاني في بطولة الرابطة الثانية لموسم 2019-2020, وهو ما مكنها من الصعود لقسم الأضواء, بعد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة نهائيا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

و كان ابن مدينة القل يستدعى بصفة منتظمة للمنتخب الوطني دون 23 عاما تحت إشراف المدرب الوطني السابق للفئة, الفرنسي لودوفيك باتيلي, حيث شارك في تصفيات كأس افريقيا-2019 لهذا الصنف العمري.

بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها إدارة "العميد" بترقية عدد من الشبان من صنف الرديف, تنوي المولودية انتداب لاعبين آخرين من أجل لعب الأدوار الأولى في البطولة, و أيضا الظهور بوجه مشرف في النسخة القادمة لرابطة أبطال إفريقيا في موسم 2020-2021, و الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس النادي.

و كانت مرحلة الانتقالات الصيفية قد افتتحت رسميا يوم أمس الاربعاء و ستتواصل الى غاية 27 أكتوبر المقبل. و لم يتم بعد تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي 2020-2021.

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انتقالات: معاذ حداد (ش.سكيكدة) أول مستقدم لمولودية الجزائر في الميركاتو الصيفي
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 15:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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