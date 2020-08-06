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الرابطة الأولى - اتحاد الجزائر: تعيين فرانسوا سيكوليني مدربا جديدا

  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرات
الرابطة الأولى - اتحاد الجزائر: تعيين فرانسوا سيكوليني مدربا جديدا

الجزائر - تعاقد اتحاد الجزائر، الناشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مع المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني، حسب ما أعلن عنه النادي سهرة أمس الأربعاء عبر صفحته الرسمية على فايسبوك.

ولم يكشف النادي العاصمي عن تفاصيل العقد، حيث اكتفى بالإعلان عن تدعيم الطاقم الفني بكل من بن عرايبي بوزيان (مدرب مساعد) والدولي السابق محمد بن حمو (مدرب الحراس).

كما تعاقد الاتحاد مع المحضر البدني الفرنسي نيكولاس بوب في الوقت الذي عين فيه مواطنه سيلفان ماتريسيانو على رأس فريق الرديف.

وكان فرانسوا سيكوليني، الذي أشرف الموسم الفارط على نادي أجاكسيو (القسم الثاني الفرنسي)، قد درب سابقا (موسم 2014) شبيبة القبائل قبل أن يستقيل بعد شهرين فقط.

ويخلف سيكوليني على رأس العارضة الفنية لنادي ''سوسطارة'' المدرب منير زغدود الذي أشرف على الاتحاد منذ شهر مارس بعد استقالة بلال دزيري.

ورفض زغدود عرض الاتحاد للالتحاق بالطاقم الفني لفرانسوا سيكوليني خاصة و أن عقده انتهى آليا بمجرد إعلان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن نهاية الموسم الكروي 2019/ 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

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الرابطة الأولى - اتحاد الجزائر: تعيين فرانسوا سيكوليني مدربا جديدا
  أدرج يـوم : الخميس, 06 آب/أغسطس 2020 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرة   شارك

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