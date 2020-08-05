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بطولة الهواة (مجموعة الوسط): اتحاد البليدة يرسم صعوده الى الرابطة الثانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 20:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

 

الجزائر- رسم نادي اتحاد البليدة (بطولة الهواة/مجموعة الوسط) صعوده الى الرابطة الثانية لكرة القدم بفضل فارق الاهداف مقارنة بمنافسيه حسب ما أعلنت عنه يوم الأربعاء لجنة المنافسات التابعة للرابطة الوطنية للهواة.

وتم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للمادة 69 من القوانين المنظمة لبطولة الهواة لموسم 2019 بعد دراسة حالات الفرق المتعادلة في عدد النقاط ضمن مجموعة الوسط لقسم الهواة حيث تم ترسيم صعود نادي اتحاد البليدة بفضل فارق الاهداف مقارنة بناديي شباب حي الجبل و شباب الدار البيضاء حسب بيان الرابطة الوطنية للهواة.

"في إطار احترام قرارات الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2020 والذي انبثق عنه نظام المنافسة الجديد لموسم 2020/2021 خاصة في شقه المتعلق بإحداث مجموعتين تتشكلان من 18 فريقا في الرابطة الثانية أي 36 فريقا , تم ضم 24 فريقا (ثمانية فرق من كل مجموعة) الى جانب 12 فريقا سبق لهم وأن نشطوا ضمن الرابطة الثانية في الموسم 2019-2020 ." يضيف نفس المصدر.

وتنص المادة 69/الفقرة 2 و 5 من القوانين الداخلية لبطولة الهواة أنه في حالة التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر في الترتيب النهائي, يتم الفصل بين الفرق انطلاقا من أحسن فارق للأهداف المتحصل عليه من قبل فريق في مرحلة الذهاب :  شباب حي الجبل (0), شباب الدار البيضاء (-3) و اتحاد البليدة (+4).

 

إليكم الاندية الصاعدة الى الرابطة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 :

 

- مجموعة الوسط : شباب بني ثور- وداد بوفاريك - نجم بن عكنون - شباب عين وسارة - اتحاد الاخضرية - وداد المسيلة - رائد القبة - اتحاد البليدة.

- مجموعة الشرق : شباب أولاد جلال - مولودية قسنطينة - مولودية باتنة - شباب باتنة - اتحاد الشاوية - اتحاد خنشلة - هلال شلغوم العيد - نجم التلاغمة.

- مجموعة الغرب : شباب عين تموشنت - اتحاد الكرمة - مستقبل واد سلي - شباب واد ارهيو - جيل عين الدفلى - شبيبة تيارت -صفاء خميس مليانة - اتحاد الرمشي.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة الهواة (مجموعة الوسط): اتحاد البليدة يرسم صعوده الى الرابطة الثانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020 20:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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