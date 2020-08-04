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عقود اللاعبين: الرابطة المحترفة تفرض على الأندية استعمال أرضية "ماتش-برو"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 19:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

 الجزائر- حذرت رابطة كرة القدم المحترفة, يوم الثلاثاء, الأندية من أنها لن تأخذ بعين الاعتبار عقود اللاعبين التي لا ترسل بواسطة أرضية "ماتش-برو" خلال الفترة القانونية للتسجيلات للموسم الكروي 2020-2021.

و أوضحت الهيئة الكروية على موقعها الرسمي : "تحذر الرابطة المحترفة بأن كل عقد لا يتم ارساله بواسطة أرضية --ماتش برو-- في الآجال القانونية المحددة, لن يقبل".

و يخص هذا القرار كل اللاعبين سواء منهم الأكابر أو الأصناف الشبانية (عقود لاعبي الرديف و تسجيل اللاعبين الشبان) التابعين للرابطتين المحترفتين الأولى و الثانية.

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و يضيف بيان الهيئة الكروية ما يلي : "بواسطة هذه الأرضية, تستطيع الأندية القيام بتغييرات في العقود السابقة و بالخصوص في مدتها و قيمة الراتب", مشيرة بأن فترة التسجيلات تنطلق يوم 5 أغسطس و التي تتزامن مع افتتاح الميركاتو.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 19:25
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عقود اللاعبين: الرابطة المحترفة تفرض على الأندية استعمال أرضية "ماتش-برو"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 19:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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