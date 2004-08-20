كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة

كوالالمبور - يخوض المنتخب الجزائري (رجال) لكرة الريشة منافسات توماس كاب-2020, ضمن المجموعة الثالثة الى جانب الدنمارك البلد المنظم, ألمانيا والهند, حسب عملية سحب القرعة التي جرت بمقر الاتحاد العالمي للعبة بكوالالمبور.

وتستهل الجزائر المسابقة امام الدنمارك, ثم تواجه ألمانيا و أخيرا الهند.

هذه المشاركة هي الثانية تواليا للمنتخب الوطني, بطل افريقيا, في نهائيات دورة توماس كاب, بعد 2018 في تايلاندا.

وستكون الجزائر ممثلة - حسب القائمة التي نشرتها الهيئة الدولية- بكل من محمد عبد الرحيم بلعربي, عادل حامق, سيف الدين العرباوي, كسيلة معمري, يوسف صبري مدال ومحمد عبد العزيز أوشفون.

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ويشارك في دورة الدنمارك, 12 منتخبا آخر ويتعلق الأمر بأندونيسيا, ماليزيا, انجلترا و هولاندا (المجموعة 1), الصين, تايبي, فرنسا و استراليا (المجموعة 2), اضافة الى كندا, اليابان, كوريا الجنوبية وتايلاندا (المجموعة 4).

أما بالنسبة لمنافسة أوبار كاب الخاصة بالسيدات, فإن القارة الافريقية ستكون ممثلة بمصر, بطلة افريقيا والتي ستلعب ضمن المجموعة الأولى رفقة تايبي, اليابان و اسبانيا .