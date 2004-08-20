Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 18:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة

كوالالمبور - يخوض المنتخب الجزائري (رجال) لكرة الريشة منافسات توماس كاب-2020, ضمن المجموعة الثالثة الى جانب الدنمارك البلد المنظم, ألمانيا والهند, حسب عملية سحب القرعة التي جرت بمقر الاتحاد العالمي للعبة بكوالالمبور.

وتستهل الجزائر المسابقة امام الدنمارك, ثم تواجه ألمانيا و أخيرا الهند.

هذه المشاركة هي الثانية تواليا للمنتخب الوطني, بطل افريقيا, في نهائيات دورة توماس كاب, بعد 2018 في تايلاندا.

وستكون الجزائر ممثلة - حسب القائمة التي نشرتها الهيئة الدولية- بكل من محمد عبد الرحيم بلعربي, عادل حامق, سيف الدين العرباوي, كسيلة معمري, يوسف صبري مدال ومحمد عبد العزيز أوشفون.

اقرأ أيضا:      كرة الريشة/البطولة الافريقية: "حققنا نتائج جد إيجابية وأصبحنا على مقربة من الأولمبياد" ...

ويشارك في دورة الدنمارك, 12 منتخبا آخر ويتعلق الأمر بأندونيسيا, ماليزيا, انجلترا و هولاندا (المجموعة 1), الصين, تايبي, فرنسا و استراليا (المجموعة 2), اضافة الى كندا, اليابان, كوريا الجنوبية وتايلاندا (المجموعة 4).

أما بالنسبة لمنافسة أوبار كاب الخاصة بالسيدات, فإن القارة الافريقية ستكون ممثلة بمصر, بطلة افريقيا والتي ستلعب ضمن المجموعة الأولى رفقة تايبي, اليابان و اسبانيا .

دورتا توماس و أوبار كاب لهذه السنة ستدخلان التاريخ باعتبارهما المرحلة النهائية الاولى المنظمة مناصفة في اوروبا, في المدينة  الدنماركية آرهوس من 3 الى 11 اكتوبر المقبل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 18:44
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 18:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.04

التحول الاقتصادي في افريقيا يمر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الرئيسية

20.08.04

عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة

20.08.04

تكريم مجموعة من محاميي جبهة التحرير الوطني الخميس

20.08.04

وفاة الوزير الأسبق أمحمد بن رضوان: بلمهدي يعزي عائلة الفقيد

20.08.04

كرة الريشة / توماس كاب 2020 : الجزائر في المجموعة الثالثة

20.08.04

الفريق شنقريحة ينصب العميد قواسمية قائدا جديدا للدرك الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.03

كوفيد-19: تقييم الوضع العام في البلاد

20.08.03

إنشاء عما قريب مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة

20.08.03

محكمة سيدي أمحمد تلتمس 4 سنوات حبسا نافذا في حق درارني و بلعربي و حميطوش

20.08.03

تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

20.08.04

رئيس الجمهورية يعين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني

20.08.03

توسيع بث القناة التعليمية العمومية السابعة "المعرفة" إلى القمر الصناعي نيل سات