الرابطة المحترفة تقترح تسمية ملعب سعيدة باسم سعيد عمارة

الجزائر- اقترحت رابطة كرة القدم المحترفة تسمية ملعب "13 أبريل" لمدينة سعيدة باسم سعيد عمارة, اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني الذي وافته المنية يوم الأحد عن عمر ناهز 87 سنة.

و أوضحت الرابطة على موقعها الرسمي بأن هذا الاقتراح جاء من طرف رئيسها, عبد الكريم مدوار, خلال استقباله من طرف والي سعيدة, سعيد سعيود, يوم الاثنين, على هامش زيارة عائلة الفقيد لتقديم تعازي الهيئة الكروية.

وكان مدوار مرفوقا لدى استقباله من قبل الوالي, بكل من رئيس الرابطة الجهوية لسعيدة, ياسين بن حمزة و رئيس الرابطة الولائية لسعيدة, عبيد مكي.

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وحسب نفس المصدر, "وعد الوالي أن يأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار".