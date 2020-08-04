كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية يوم الاثنين المقبل

الجزائر - يعقد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اجتماعا يوم الاثنين المقبل بمقره الكائن بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)، حسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء الهيئة الفيدرالية.

وسيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة ملفات لاسيما تقارير مختلف اللجان (المالية، كأس الجزائر، الطب، الغرفة الوطنية لحل النزاعات، التحكيم، كرة القدم النسوية،التنسيق مع الرابطات، القانون الخاص باللاعب، كرة القدم داخل القاعة و كرة القدم الشاطئية) الى جانب عرض الحصيلة المالية لسنة 2019.

ويترأس المسؤول الأول للاتحادية، خير الدين زطشي، الاجتماع بحضور رؤساء رابطات كرة القدم المحترفة، الهواة، ما بين الجهات، كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، حيث سيتم عرض تقارير نشاطات كل رابطة.

وسيكون بإمكان أعضاء المكتب الفيدرالي كذلك الاستماع الى عرض حول مشاريع "فاف سكول" و "بطاقة المقابلة الإلكترونية" والعرض المالي المخصص لهما.