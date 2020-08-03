اللجنة الأولمبية الجزائرية: محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية ترفض دعوى الأعضاء المقصيين

وطالب الأعضاء الثلاثة المقصيين وهم : محمد حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة, سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز والعربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال, إلغاء الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2020, وكذا إلغاء انتخاب خمسة أعضاء جدد (كلهم رؤساء اتحاديات أولمبية), مشيرين إلى أن استخلافهم غير قانوني.
وقبلت المحكمة الدعوى من الأعضاء الثلاثة المقصيين شكلا و رفضتها من حيث المضمون لعدم التأسيس, معتبرة أن استخلاف الأعضاء الثلاثة المعنيين بالإقصاء من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية, تم وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لأعلى هيئة رياضية جزائرية.
للتذكير, كانت اللجنة الأولمبية قد أقصت خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من رؤوف سليم برناوي رئيس اتحادية المبارزة, العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال, محمد حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة, سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز و نبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة.
و من ضمن هؤلاء الخمسة, ثلاثة أعضاء رفعوا دعوة ضد قرار الإقصاء و يتعلق الأمر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال والسباحة والجمباز.
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وتم "إقصاء" الخماسي المذكور "بسبب تخليهم عن واجباتهم المتمثلة في حضور اجتماعات المكتب التنفيذي, مثلما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة الأولمبية".
وتم تعويضهم بخمسة أعضاء جدد خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة في يناير الماضي بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون (الجزائر).
فخلال أشغال الجمعية الطارئة التي جرت بحضور 50 اتحادية منها 16 أولمبية من أصل 87 التي تضمها اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية, قام الحاضرون بتعويض الأعضاء الخمسة للمكتب التنفيذي بانتخاب جزئي و سري.
والأعضاء الجدد الذين دخلوا المكتب التنفيذي هم: عبد المجيد بوعود رئيس اتحادية التجديف و الكانوي كاياك (64 صوتا), رابح بوعريفي رئيس اتحادية كرة السلة (61 صوتا), مصطفي لموشي رئيس اتحادية الكرة الطائرة (46 صوتا), يزيد بن علاوة رئيس اتحادية التايكوندو (44 صوتا) وعبد الرزاق لزرق رئيس اتحادية الرماية الرياضية (39 صوتا).