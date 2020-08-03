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المركز الوطني لطب الرياضة : عرض بروتوكول الاستئناف على الاتحاديات والرياضيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
المركز الوطني لطب الرياضة : عرض بروتوكول الاستئناف على الاتحاديات والرياضيين

الجزائر- عرضت اللجنة الطبية للمركز الوطني لطب الرياضة, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, البروتوكول الصحي الخاص بمرافقة استئناف والعودة إلى التدريبات والتحضيرات بالنسبة للرياضيين المعنيين بالألعاب الأولمبية والبرالمبية طوكيو-2020, بمناسبة لقاء وزير الشباب والرياضة مع الاتحاديات الأولمبية.

وجاء البروتوكول على شكل دليل (كتيب) خاص بكل اختصاص رياضي تم تقديمه للاتحاديات الرياضية والمديرين الفنيين الوطنيين و الرياضيين المتأهلين والمرشحين للتأهل إلى موعد طوكيو-2020, وفق بيان وزارة الشباب والرياضة.

وحسب نفس المصدر, توج اللقاء الذي جمع بين وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري, و رؤساء الاتحاديات الرياضية وممثليها وحتى الرياضيين, ب"الخروج بمجموعة من التوصيات, تمثلت في تكليف المركز الوطني لطب الرياضة بالسهر على متابعة تطبيق البروتوكول الصحي الموجه لكل تخصص رياضي بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية المعنية".

كما تقرر تعيين نقطة اتصال دائمة لتسيير أزمة "كوفيد-19" متمثلة في الأطباء الفيدراليين للاتحاديات الرياضية, لضمان التنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي ومتابعة تنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بكل رياضة, ناهيك عن "إيلاء عناية خاصة برياضيي ذوي الهمم المتأهلين إلى الألعاب البرالمبية", زيادة على دعوة جميع الفاعلين والمتدخلين في العودة إلى التدريبات (رياضيين, طاقم فني ومسيرين) إلى "التحلي بروح المسؤولية والتقيد الصارم بتدابير الوقاية" التي أقرها المركز الوطني لطب الرياضة.

وفي الأخير, تقرر "السهر على توفير الظروف المثلى" لتحضيرات الرياضيين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية والبرالمبية, حسب نفس المصدر.

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للإشارة أن وزارة الشباب والرياضة -عملا بتوصيات لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا- كانت قد اتخذت قرارا يقضي بالسماح للرياضيين المتأهلين والمرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية والبرالمبية طوكيو-2020 باستئناف تدريباتهم وتحديد وتخصيص مراكز التحضير الخاصة بالاتحاديات الرياضية المعنية.

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 18:58
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المركز الوطني لطب الرياضة : عرض بروتوكول الاستئناف على الاتحاديات والرياضيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 آب/أغسطس 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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