كرة القدم : الكونفدرالية الافريقية ترسم تواريخ نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية

القاهرة- رسمت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين تواريخ مباريات نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية, في ظل الآثار الناجمة عن جائحة كورونا التي تسببت في توقف النشاط الكروي في جل دول العالم.

وحسب بيان للكاف, قررت لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الافريقية عودة نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا إلى نظامه القديم(ذهابا و إيابا), بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال "المربع الذهبي" بسبب فيروس كورونا.

و أكدت الكاف أنه "تماشيا مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص", تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو في المغرب, حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائي, لذا تقرر إقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وحددت لجنة الطوارئ موعد مباراتي الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر المقبل في المغرب, حيث يلتقي الوداد البيضاوي مع الأهلي والرجاء البيضاوي مع الزمالك, بينما تقرر إقامة مباراتي الإياب يومي 2 و3 أكتوبر في مصر.

ولم تحسم الكونفدرالية الإفريقية أمر اللعب بدون جمهور أو بحضور جمهور محدود خلال هذا الدور.

وعن المباراة النهائية, قررت لجنة طوارئ الكاف أنها ستقام على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر و آخر من المغرب, وبالتالي سيجري فتح باب التقدم لاستضافة النهائي, الذي سيقام من لقاء واحد, للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب. وسيكون على كل اتحادية راغبة في استضافة المباراة النهائية, التقدم بملف الطلب متضمنا ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس الجاري.

و أكدت الكاف أنه في حالة تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية, ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب على التوالي, في موعد مقترح أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل.

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وفيما يخص نصف نهائي كأس الكونفدرالية الذي سيجرى في شكل "مربع ذهبي" بالمغرب, فقد برمجت الكاف المباراة الأولى بين بيراميدز المصري و حورويا الغيني يوم 22 سبتمبر المقبل بمركب "محمد

الخامس" بالدار البيضاء, بينما تلعب المباراة الثانية في نفس اليوم بين نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين بملعب "مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط.