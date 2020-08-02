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انطلاق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر و المجمع البترولي

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 17:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
انطلاق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر و المجمع البترولي

الجزائر- سيعقد المجمع الرياضي البترولي و مولودية الجزائر جمعيتهما العامة الاستثنائية على التوالي يومي 5 و 6 أغسطس بالمركب المائي بوادي حيدرة (الجزائر) لترسيم توحيدهما, حسب ما علم يوم الأحد لدى الناديين.

و ستعقد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع البترولي يوم الاربعاء (سا 00ر14), بينما تنعقد جمعية مولودية الجزائر في اليوم الموالي, الخميس (سا 00ر15), حيث ستكون نقطة واحدة مدرجة في البرنامج وهي "توحيد الناديين", حسب نفس المصدر.

و تعتبر هذه المرحلة هي الأولى نحو التوحيد بعد طرح المشروع على أعضاء الجمعيتين, على أن تتبعها مراحل أخرى.

وستتم عملية التوحيد بإقحام المجمع البترولي و فروعه الرياضية ال13 تحت شعار مولودية الجزائر التي تضم سبعة فروع, على أن يتشكل النادي "الجديد" من 15 فرعا رياضيا بعد توحيد عدة اختصاصات كانت موجودة في الناديين.

وكان الناديان قد اسرعا في وتيرة المفاوضات تحسبا لهذا التوحيد, والذي سيصادف الذكرى المئوية لتأسيس "العميد" عام 1921 حيث أن الهدف الأسمى لهذه العملية هو "إعادة لم شمل العائلة الكبيرة للمولودية".

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و كانت الشركة الوطنية للمحروقات --سوناطراك-- قد انسحبت في شهر يونيو 2008 من مولودية الجزائر, لتؤسس جمعيتها الرياضية, المجمع البترولي, مع تسليم شعار النادي لوزارة الشباب والرياضة.

وقد احتفظ المجمع البترولي الذي أضحى تحت قبعة شركة سوناطراك ب13 فرعا رياضيا, باستثناء كرة القدم التي أسندت لجمعية "المولودية".

للتذكير, فإن وزارة الشباب والرياضة كانت قد اسندت عام 1977 تسيير مولودية الجزائر لشركة سوناطراك, في سياق الاصلاحات الرياضية التي انتهجتها آنذاك.

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انطلاق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر و المجمع البترولي
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 17:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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