الألعاب المتوسطية وهران-2022 : ترقب استلام ملعب سيق الجديد في ديسمبر المقبل

وهران- يرتقب استلام الملعب الجديد لكرة القدم الواقع بدائرة سيق (ولاية معسكر) الذي يتسع ل20 ألف متفرج في شهر ديسمبر المقبل, حسبما علم يوم الأحد من مصالح وزارة الشباب و الرياضة.

و تعتبر هذه المنشأة الرياضية الجديدة من بين المرافق التي ستكون معنية باحتضان مباريات دورة كرة القدم في إطار الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران, التي تبعد بحوالي 50 كلم عن سيق, في صائفة 2022.

و أكد نفس المصدر بأن نسبة أشغال الملعب المعني,الذي ينجز وفق المعايير التقنية الدولية بلغت 90 بالمائة, ما يرشح استلامه في نهاية السنة الجارية. كما يعد هذا المرفق واحد من الهياكل الرياضية التابعة لمركب رياضي كبير يضم أيضا قاعة متعددة الرياضات تتسع ل500 متفرج و ملعب لألعاب القوى و ثلاثة مسابح من بينها مسبحا أولمبيا و هي المرافق التي دخلت حيز الخدمة منذ فترة, كما أشير إليه.

ويحتوي ملعب سيق الجديد على مدرجات مغطاة بالكامل, و قد كلف خزينة الدولة مبلغا يقدر ب7ر1 مليار دينار, علما ان أشغال إنجازه أسندت إلى مؤسسة جزائرية و انطلقت سنة 2014.

كما أسندت مهمة تغطية ميدان الملعب الرئيسي بالعشب الطبيعي إلى مؤسسة وطنية أخرى مختصة في المجال و التي قامت أيضا بذات العملية على مستوى الملعب الملحق الذي يحتضن التدريبات, يضيف نفس المصدر.

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و الجدير بالذكر أيضا أن المرفق الكروي الجديد الذي يتم تشييده على الطريقة "الانجليزية'' يشتمل على عدة تجهيزات حديثة على غرار جهاز للمراقبة بالكاميرات و أبواب إلكترونية و أربع غرف لتبديل الملابس و غيرها.