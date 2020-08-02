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كرة القدم عند الهواة: الفيفا يختار ملف الاتحادية الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 15:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كرة القدم عند الهواة: الفيفا يختار ملف الاتحادية الجزائرية

الجزائر- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملف المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) للمشاركة في برنامج جديد يرمي إلى تطوير كرة القدم لدى الهواة, حسب ما أعلنت عنه مساء السبت, الهيئة الاتحادية على موقعها الرسمي.

وكانت المصلحة الفنية للاتحاد الدولي للعبة قد اختارت عددا من الاتحاديات العضوة من بينها الفاف بناء على ملف تقدمت به المديرية الفنية الوطنية.

وستتم دعوة المدير الفني الوطني, عامر شفيق, من طرف ستيفن مارتنس, مدير القسم الفرعي الفني للفيفا "لمناقشة التحقيق المقترح و المشروع الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم", يوضح بيان الهيئة الاتحادية الوطنية, مضيفا أنه "للفيفا رغبة في وضع برنامج يساهم في تكثيف المشاركة و زيادة عدد الفرص في ممارسة كرة القدم عبر العالم".

و أطلق الفيفا, عن طريق فرعه الفني, خلال هذا العام مشروعه تحت عنوان "تطوير المواهب و تحليل النظام البيئي لكرة القدم" و الذي سيشكل قاعدة لبرنامج ذات مستوى عال مقرر في 2021.

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و تختم الفاف بيانها قائلة : "انطلاقا من هذه المبادئ, تقرر انشاء برنامج لتطوير كرة القدم الخاصة بالهواة, خاصة و أن هذا الجانب من النظام البيئي لكرة القدم يحتل مكانة أساسية داخل الجمعيات العضوة, حيث يسمح لكل شخص (ولد, بنت, امرأة و رجل) بممارسة كرة القدم مهما كان مستواه و سنه وديانته و محيطه".

آخر تعديل على الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 15:49
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كرة القدم عند الهواة: الفيفا يختار ملف الاتحادية الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 15:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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