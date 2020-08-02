كرة القدم: وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة

الجزائر - توفي اليوم الأحد اللاعب الاسبق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة، عن عمر ناهز 87 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علمت ''واج'' من أقاربه.

وكانت بداية سعيد عمارة -الذي ولد في 11 مارس 1933 بسعيدة بغرب الجزائر- مع نادي سعيدة (1951-1953) قبل الالتحاق بسبورتينغ بلعباس (1953-1956).

كما تقمص المرحوم ألوان بعض الأندية الفرنسية على غرار راسينغ ستراسبورغ موسم 1956-1957 و نادي بيزيي الذي لعب له إلى غاية موسم 1960 وهي السنة التي التحق خلالها بصفوف فريق جبهة التحرير الوطني.

وفي سنة 1964، وصل إلى نهائي كأس فرنسا مع نادي بوردو قبل أن يعود في الموسم الموالي إلى أرض الوطن مجددا، ممضيا مع مولودية سعيدة والتي توج معها بكأس الجزائر عام 1965.

ووضع متوسط الميدان الأسبق حدا لمسيرته الكروية سنة 1971 مع شبيبة تيارت والتي كان فيها لاعبا ومدربا في نفس الوقت (1968-1971).

وخلال تجربته التدريبية، تولى المرحوم قيادة المنتخب الوطني الجزائري في مناسبتين، بين 1972 و1974. كما توج بلقب البطولة الجزائرية سنة 1984 مع غالي معسكر إلى جانب خنان ماهي.

إلى جانب ذلك، درب لعمارة بعض الأندية الجزائرية مثل ترجي مستغانم (1973-1974) ومولودية وهران (1976-1979).

وفي 1999، قرر سعيد عمارة وضع حد لمسيرته التدريبية بعد أن درب في موسمه الأخير نادي أهلي بنغازي الليبي.

وكان الفقيد عضوا في الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وسيوارى الثرى اليوم الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة "سيدي معمر" بسعيدة.