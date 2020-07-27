الرابطة الاولى (اتحاد الجزائر) : "مجمع سيربور صرف 300 مليار سنتيم"

الجزائر - انفق مجمع "سيربور"، المساهم الرئيسي في الشركة الرياضية لاتحاد الجزائر (الرابطة الاولى المحترفة)، منذ إشرافه على النادي، قرابة 300 مليار سنتيم، كممول ثم كمساهم رئيسي، حسب ما كشف عنه المدير العام للنادي العاصمي، عبد الغني هادي.

وأوضح المدير العام في تصريح للصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك" قائلا: "جاء مجمع سيربور كممول، في سبتمبر 2019، وهي الفترة التي كان فيها النادي في فترة إضراب، حيث صرفنا في البداية 7 مليارات سنتيم، وهو المبلغ الذي سمح بتسديد أجور اللاعبين ومستحقاتهم السابقة. بعدها ضخينا في خزينة الفريق 12.5 مليار سنتيم. بصفتنا كممول، قمنا بمنح النادي حوالي 20 مليار سنتيم".

وأصبح المجمع "المينائي" المساهم الرئيسي في مارس الفارط، في الشركة الرياضية للنادي الاحمر والاسود، إثر شرائه لـ95 بالمائة من الأسهم. وعاش النادي العاصمي، الذي كان ملكا للشركة المختصة في الاشغال العمومية التي يمتلكها علي حداد المتواجد في السجن، العديد من الهزات والمشاكل بسبب الوضعية الصعبة خلال هذا الموسم.

وأضاف المسؤول "قرر سيربور بعدها أن يصبح المساهم الرئيسي للفريق، ولم يكن ذلك هدية لنا. لان قيمة رفع رأس المال قدرت بحوالي مليارين دينار (200 مليار سنتيم) وفي المجموع صرفنا حوالي 300 مليار سنتيم. كما وجدنا النادي مدان ب450 مليار سنتيم ، منها الديون الجبائية وشبه الجبائية والمقدرة بقرابة 100 مليار سنتيم".

وفي تصريح سابق ل"واج"، اكد عبد الغاني هادي، أن الإدارة "تعمل كل ما لديها" للسماح للفريق بالدخول في مرحلة جديدة.

وقال ايضا "الادارة الجديدة لا تدخر اي جهود لتسوية الملفات العالقة والتركيز ايضا على المستقبل، وضرورة إنجاز مشروعنا الرياضي وفي مقدمته انشاء مركز التكوين".