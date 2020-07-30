بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم: "تتويج شباب بلوزداد مستحق في موسم استثنائي" (رئيس النادي)

الجزائر- اعتبر الرئيس المدير العام لفريق شباب بلوزداد شرف الدين عمارة يوم الاربعاء التتويج بلقب البطولة للمرة السابعة في تاريخ النادي بعد قرار الاتحادية الجزائرية توقيف منافسات الرابطة المحترفة الاولى بسبب جائحة كورونا، بمثابة ثمرة جهود سنة كاملة من العطاء في موسم استثنائي بعد 19 سنة من الانتظار.

و جاء في كلمة شرف الدين عمارة نشرتها الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ما يلي: "أتقدمُ بكل الشكر و التقدير إلى كافة أفراد العائلة البلوزدادية الذين يحتفلون اليومَ بتتويجهم المستحق بدرعِ الرابطةِ المحترفةِ الأولى لكرة القدم، في موسم استثنائي عشنا فيه لحظاتٍ لا تنسى ومشوار كروي اِرتدى فيه الفريق ثوب البطل منذ بداية البطولة، أتوجه بشكرٍ خاصٍ إلى جميع اللاعبين و الطاقم الفني الذي أدى ما عليه وأهدى النادي سابع لقب له في المنافسة بعد 19 سنة من الغياب"

وكان المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), قد قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاربعاء, توقيف بطولة الرابطة الاولى بسبب جائحة كورونا, معلنا في ذات الوقت تتويج شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

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ويعد هذا التتويج هو السابع في تاريخ الشباب الذي كان يحتل ريادة ترتيب البطولة في ختام الجولة ال22, أي لما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة توقيف المنافسة يوم 16 مارس الماضي.

ويحوز "ابناء العقيبة" على 40 نقطة, بفارق ثلاث نقاط عن المطاردين المباشرين مولودية الجزائر ووفاق سطيف (37 نقطة).

ويأتي هذا القرار بعد رفض الوصاية السماح للفيدرالية بعقد جمعية استثنائية, لتلجأ الفاف الى استشارة كتابية لأعضاء الجمعية, حيث قررت تفعيل الخيار الثالث الذي صوت عليه الأغلبية والذي يقضي بتعيين المتوجين والاندية الصاعدة دون نزول.