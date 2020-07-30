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بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم: "تتويج شباب بلوزداد مستحق في موسم استثنائي" (رئيس النادي)

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 08:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم: &quot;تتويج شباب بلوزداد مستحق في موسم استثنائي&quot; (رئيس النادي)

الجزائر- اعتبر الرئيس المدير العام لفريق شباب بلوزداد شرف الدين عمارة يوم الاربعاء التتويج  بلقب البطولة للمرة السابعة في تاريخ النادي بعد قرار الاتحادية الجزائرية توقيف منافسات الرابطة المحترفة الاولى بسبب جائحة كورونا، بمثابة ثمرة جهود سنة كاملة من العطاء  في موسم استثنائي بعد 19 سنة من الانتظار.

و جاء في كلمة شرف الدين عمارة نشرتها الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ما يلي: "أتقدمُ بكل الشكر و التقدير إلى كافة أفراد العائلة البلوزدادية الذين يحتفلون اليومَ بتتويجهم المستحق بدرعِ الرابطةِ المحترفةِ الأولى لكرة القدم، في موسم استثنائي عشنا فيه لحظاتٍ لا تنسى ومشوار كروي اِرتدى فيه الفريق ثوب البطل منذ بداية البطولة، أتوجه بشكرٍ خاصٍ إلى جميع اللاعبين و الطاقم الفني الذي أدى ما عليه وأهدى النادي سابع لقب له في المنافسة بعد 19 سنة من الغياب"

وكان المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), قد قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاربعاء, توقيف بطولة الرابطة الاولى بسبب جائحة كورونا, معلنا في ذات الوقت تتويج شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

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ويعد هذا التتويج هو السابع في تاريخ الشباب الذي كان يحتل ريادة ترتيب البطولة في ختام الجولة ال22, أي لما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة توقيف المنافسة يوم 16 مارس الماضي.

ويحوز "ابناء العقيبة" على 40 نقطة, بفارق ثلاث نقاط عن المطاردين المباشرين مولودية الجزائر ووفاق سطيف (37 نقطة).

ويأتي هذا القرار بعد رفض الوصاية السماح للفيدرالية بعقد جمعية استثنائية, لتلجأ الفاف الى استشارة كتابية لأعضاء الجمعية, حيث قررت تفعيل الخيار الثالث الذي صوت عليه الأغلبية والذي يقضي بتعيين المتوجين والاندية الصاعدة دون نزول.

و شكر المسؤول الاول  لفريق شباب بلوزداد الانصار على الدور الكبير الذي قاموا به طيلة الموسم و مساندتهم لتشكيلة العقيبة قائلا: "شكرٌ خاصٌ لكم أيضاً أنتم أيها الأنصار و محبي فريق شباب بلوزداد الأوفياء لمساندتكم الدائمة للفريق فاليوم اِكتملت فرحتنا بهذا التتويج الغالي"

كما أغتنم  الرجل القوي في شباب بلوزداد هذه الفرصة لمطالبة الانصار "التحلي بروح المسؤولية و الحذر الشديد، والتعامل مع الظرف الراهن بكل رزانة، ملتزمين بكافة الشروط الوقائية للحدِ من اِنتشار جائحةِ  كورونا مناشد كافة الأنصار الأوفياء على المساهمة من جديد في ترسيخ الصورة الحضارية التي تعود عليها فريق شباب بلوزداد."

آخر تعديل على الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 09:05
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بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم: "تتويج شباب بلوزداد مستحق في موسم استثنائي" (رئيس النادي)
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 08:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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