كرة القدم: مولودية الجزائر في رابطة الأبطال و وفاق سطيف في كأس الكنفيدرالية

الجزائر - سيشارك فريق مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني للموسم الرياضي 2019-2020، حسب معدل النقاط خلال المواجهات التي لعبها، في الطبعة المقبلة لمنافسة رابطة الأبطال الافريقية، في حين سيكون وفاق سطيف معنيا بمنافسة كأس الكنفيدرالية، حسب ما اوردته اليوم الاربعاء الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف) على موقعها الرسمي.

و أنهى فريقا مولودية الجزائر ووفاق سطيف المشوار ب37 نقطة غير أن النادي العاصمي خاض 21 مباراة فيما لعب الوفاق 22 مواجهة.

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ولتحديد الترتيب النهائي بالنسبة للفريقين، فقد تم احتساب عدد النقاط المتحصل عليها من عدد اللقاءات الملعوبة.

وقرر المكتب الفدرالي للفاف، خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الاربعاء، توقيف بطولة الرابطة الاولى بسبب جائحة كورونا، معلنا تتويج شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019-2020.

ويعد هذا التتويج هو السابع في تاريخ الشباب الذي كان يحتل ريادة ترتيب البطولة في ختام الجولة ال22، أي لما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة توقيف المنافسة يوم 16 مارس الماضي.

وحسب مصدر مطلع، فإن المكتب الفيدرالي لم يفصل بعد في مصير منافسة كأس الجزائر المتوقفة في الدور ربع النهائي (ذهاب). وفي حال توقيفها نهائيا، فسيمثل الجزائر صاحب المرتبة الرابعة، شبيبة القبائل، في كأس الكنفيدرالية رفقة وفاق سطيف.

من جهة أخرى، قرر المكتب الفيدرالي فتح مرحلة تسجيلات اللاعبين ابتداء من يوم الاربعاء 5 أغسطس القادم، الى غاية الثلاثاء 27 اكتوبر 2020.