كرة القدم/ المصادقة على قرار توقيف موسم 2019-2020: ردود افعال الأندية 

الجزائر - ردود افعال استقتها "واج" من بعض مسؤولي الأندية ، بعد القرار الذي اتخذه اليوم الأربعاء، المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، في اجتماع استثنائي ، والقاضي بالتوقيف النهائي للمسابقة بسبب جائحة كورونا فيروس ، وبالتالي الإعلان عن تتويج شباب بلوزداد بلقب بطل الجزائر لموسم 2019-2020:

- توفيق قريشي (مدير قطب التنافس والناطق الرسمي لنادي شباب بلوزداد / بطل الموسم): "نحن مرتاحون. بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار والتشويق وأحيانًا الإجهاد و القلق ، تم الإعلان اخيرا عن تتويجنا بلقب البطولة ، وهو اللقب الذي نستحقه حقًا نظرًا للجهود التي بذلناها منذ بداية الموسم. صحيح أن هذا التتويج جاء في سياق استثنائي ، لكني أؤكد أننا نستحقه ، خاصة أننا حافظنا على الصدارة طيلة ال 21 جولة من البطولة. كان موقفنا هو مواصلة المنافسة ، ولكن تبين أن هذا الخيار مستحيل في نهاية المطاف بالنظر إلى الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا. أما بالنسبة لأولئك الذين يحتجون على لقبنا ، فإن كل ما يهمني هو صوت مناصرينا الذين يمكنهم الآن إطلاق العنان لفرحتهم ، فقد دعمونا حتى النهاية.

- عبد الناصر ألماس (رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر): "اعتبر القرار الذي اتخذه المكتب الفيدرالي غير منطقي على الاطلاق. إنها فضيحة نندد بها بشدة. أنا لا أفهم لماذا نعلن عن هوية البطل دون تحديد الأندية النازلة ؟. كرد فعل أول ، سنوجه شكوى إلى الاتحادية ، من أجل احترام الإجراءات ، إذا لم نتلقى ردا إيجابيا ، سنقدم طلبًا على مستوى المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية . موقفنا كان مع خيار الموسم الأبيض ، دون تحديد بطل.

عزين الدين بن ناصر (رئيس نادي نجم مقرة / ضمن البقاء في الرابطة الأولى): "الحمد لله، نحن مرتاحون للبقاء في قسم النخبة بعد موسم صعب للغاية. يعتبر نجم مقرة أفقر ناد في الرابطة المحترفة الأولى ، بميزانية تقدر بما بين 6 و 7 ملايير سنتيم فقط و دون أي ممول. بالنسبة للموسم المقبل ستكون الأمور صعبة على الجميع بمشاركة 20 فريقا في البطولة ، مع خوض 38 مباراة ، وهو أمر لن يكون من السهل إدارته. ندعو السلطات العمومية إلى التعامل مع الأندية على قدم المساواة ، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للاستثمار فيها".

سي الطاهر شريف الوزاني (ممثل نادي مولودية وهران): "موقفنا هو منح اللقب للمتصدر ، و كان خيارنا هو' ب 3 '. شباب بلوزداد يستحق التتويج باللقب حيث سيطر على البطولة منذ البداية تقريبًا. كان من الممكن اتخاذ قرار إنهاء الموسم في وقت سابق ، نظرًا للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد. ستضم الرابطة الأولى 20 فريقاً وسيكون أمرا صعباً للغاية ، دون ان ننسى مباريات كأس الجزائر. يجب على اللاعبين المحافظة على لياقتهم البدنية من أجل تسيير كل مقابلات الموسم بطريقة احترافية. الآن يجب رسم خارطة الطريق الخاصة بالاستئناف المحتمل للتدريبات ، وسيما تحديد تاريخ بداية الموسم المقبل ، و لو بطريقة افتراضية فقط ، من أجل التوصل إلى رؤية أوضح".