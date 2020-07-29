سباحة/ توقيع عقد رعاية مع موبيليس: "التمويل يسمح بتعزيز البرنامج التحضيري للمنتخبات الوطنية"

الجزائر - ثمن رئيس الاتحادية الجزائرية، للسباحة محمد حكيم بوغادو، اتفاق الرعاية الذي أمضته شركة موبيليس مع الاتحادات الرياضية الأولمبية الوطنية، مشيرا أنه سيساهم في تعزيز البرنامج التحضيري للمنتخبات الوطنية.

وفي اتصال مع "وأج" صرح بوغادو:"أمضينا يوم الثلاثاء اتفاقية رعاية وتمويل تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة و وزارة المواصلات والاتصالات اللاسلكية، حيث ستكون شركة المتعامل الهاتف النقال موبيليس، الممول الموحد لجميع الاتحادات الأولمبية وهذا أمر جيد وسابقة أولى من نوعها".

وتم أمس الثلاثاء بالجزائر توقيع اتفاقيات بين مجمع موبليس والاتحاديات الرياضية الاولمبية قصد مرافقة وترقية الحركة الرياضية، على هامش إبرام وزيرا الشباب والرياضة سيد علي خالدي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، و كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، إتفاقية إطار تتضمن مرافقة الحركة الرياضية الوطنية وتعزيز المنشآت وشبكات الاتصال الالكترونية.

وأضاف رئيس الهيئة الفيدرالية في هذا الصدد: "يعد اتفاق الرعاية مبادرة جديرة بالثناء من طرف الوزارة الوصية التي إلتزمت بأن تقوم شركة موبيليس بتمويل كل الاتحادات الأولمبية وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات وقد تجسد اليوم".

وأوضح المتحدث بخصوص عقد التمويل مع مجمع موبيليس: "يمتد عقد التمويل لمدة سنة، حيث ستوجه هذه المساهمة المالية إلى المنتخبات الوطنية وكذا المواهب الشابة وهو ما سيعزز البرنامج التحضيري السنوي لرياضيينا تحسبا للاستحقاقات الدولية القادمة، بداية بالبطولة الإفريقة المفتوحة، البطولة العربية، الألعاب الأولمبية والألعاب المتوسطية".

كما نوه بوغادو الذي يشغل كذلك منصب رئيس الاتحاد المغاربي للسباحة بالإستراتيجية الجديدة التي تبنتها السلطات العمومية في سبيل مرافقة رياضيي النخبة.

وقال: "تنصيب كاتبة الدولة مكلفة برياضة النخبة لدليل على اهتمام السلطات العمومية بهذه الفئة، حيث تسعى سليمة سواكري، التي تعاملنا معها على تذليل العقبات، كما أود أن اشكر وزيرا الشباب والرياضة والمواصلات وكذا شركة موبيليس التي طالما رافقت الرياضة الجزائرية على هذه المبادرة التي تعمل على الدفع بالرياضات الأولمبية على مستوى بلادنا".

وفي السياق المتعلق بالمنح الخاصة بسباحي النخبة، أفاد بوغادو أنه هيئته "تنتظر إستلام دعم وزارة الشباب والرياضة، في إطار الصندوق الخاص بتحضيرات الرياضيين لسنة 2020، ليتم توزيع حصصه على أحسن عناصرنا، على غرار عرجون، سيود، سحنون و نفسي".