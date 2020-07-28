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تركيبة الرابطة الأولى والقسم الثاني لموسم 2020-2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 16:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تركيبة بطولة الرابطة المحترفة الأولى والقسم الثاني للموسم الكروي 2021/2020، عقب مصادقة المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء على توقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا.

 

             - الرابطة المحترفة الاولى (20 فريقا):

 

 شباب بلوزداد - وفاق سطيف - مولودية الجزائر - شبيبة لقبائل - شباب قسنطينة - شبيبة الساورة - امل عين مليلة - مولودية وهران- اتحاد الجزائر- نادي بارادو - اتحاد بلعباس - اولمبي الشلف - اهلي برج بوعريريج - اتحاد بسكرة - نصر حسين داي - نجم مقرة - اولمبي المدية - شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان - سريع غليزان.

 

             - القسم الثاني (مجموعتان من 18 فريقا لكل واحدة) :

 

الاندية التي ضمنت البقاء خلال موسم 2019-2020 : امل الاربعاء - جمعية الخروب - مولودية العلمة - جمعية وهران - دفاع تاجنانت - اتحاد عنابة - مولودية سعيدة - امل بوسعادة - اولمبي ارزيو - مولودية بجاية - شبيبة بجاية - اتحاد الحراش

 

       الاندية الصاعدة من بطولة الهواة

 

- مجموعة الوسط : شباب بني ثور- وداد بوفاريك - نجم بن عكنون - شباب عين وسارة - اتحاد الاخضرية - وداد المسيلة - رائد القبة - (شباب حي الجبل أو شباب الدار البيضاء أو اتحاد البليدة، الفرق الثلاثة لها نفس عدد النقاط).

- مجموعة الشرق : شباب أولاد جلال - مولودية قسنطينة - مولودية باتنة - شباب باتنة - اتحاد الشاوية - اتحاد خنشلة - هلال شلغوم العيد - نجم التلاغمة.   

- مجموعة الغرب : شباب عين تموشنت - اتحاد الكرمة - مستقبل واد سلي - شباب واد ارهيو - جيل عين الدفلى - شبيبة تيارت -صفاء خميس مليانة - اتحاد الرمشي.

كلـمات مفتـاحيــة :
تركيبة الرابطة الأولى والقسم الثاني لموسم 2020-2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 16:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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