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مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : دعوة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : دعوة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن  صورة : فايسبوك وزارة الرئاضة

الجزائر - دعا وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي اليوم الثلاثاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بمناسبة عقده يوم غد الاربعاء اجتماعه الدوري للفصل في مصير البطولة الوطنية- 2019 -2020 ، الى اعلاء المصلحة العليا للوطن دون سواها والتحلي بروح المسؤولية وترجيح لغة العقل.

وصرح الوزير على هامش ابرام اتفاقية اطار بين وزارة الشباب و الرياضة و البريد و المواصلات لمرافقة الحركة الرياضية الوطنية قائلا: " المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم  هو المخول قانونا للفصل في مصير البطولة الوطنية 2019- 2020. اغتنم هذه الفرصة لأوجه له نداء لإعلاء المصلحة العليا للوطن دون سواها والتحلي بروح  المسؤولية وترجيح الحكمة ولغة العقل."

وأضاف : "ادعو الاتحادية ايضا -عند معالجتها لهذا الملف - لإرساء جو من السكينة والاستقرار خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا نظرا للتحديات الكبيرة التي تنتظرنا."

وكان المكتب الفيدرالي للهيئة الفيدرالية  قد قرر خلال اجتماعه الأخير استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات، غير أن وزارة الشباب و الرياضة رفضت ذلك "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

إقرأ أيضا:  اتفاقية إطار بين وزارة الشباب والرياضة والبريد والمواصلات

وعليه ارسلت الاتحادية استمارات (استشارة كتابية) لمختلف الأندية والرابطات، تتضمن خيارين: إما مواصلة البطولة أو إنهائها، وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احد المقترحات التالية : إعلان موسم أبيض، اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي  لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

سيعقد المكتب الفيدرالي غدا الاربعاء اجتماعا لدراسة نتائج الاستشارة "قبل الفصل في هذا الملف"، حسب الفاف.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:43
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مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : دعوة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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