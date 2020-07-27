مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : دعوة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن 

الجزائر - دعا وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي اليوم الثلاثاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بمناسبة عقده يوم غد الاربعاء اجتماعه الدوري للفصل في مصير البطولة الوطنية- 2019 -2020 ، الى اعلاء المصلحة العليا للوطن دون سواها والتحلي بروح المسؤولية وترجيح لغة العقل.

وصرح الوزير على هامش ابرام اتفاقية اطار بين وزارة الشباب و الرياضة و البريد و المواصلات لمرافقة الحركة الرياضية الوطنية قائلا: " المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم هو المخول قانونا للفصل في مصير البطولة الوطنية 2019- 2020. اغتنم هذه الفرصة لأوجه له نداء لإعلاء المصلحة العليا للوطن دون سواها والتحلي بروح المسؤولية وترجيح الحكمة ولغة العقل."

وأضاف : "ادعو الاتحادية ايضا -عند معالجتها لهذا الملف - لإرساء جو من السكينة والاستقرار خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا نظرا للتحديات الكبيرة التي تنتظرنا."

وكان المكتب الفيدرالي للهيئة الفيدرالية قد قرر خلال اجتماعه الأخير استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات، غير أن وزارة الشباب و الرياضة رفضت ذلك "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

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وعليه ارسلت الاتحادية استمارات (استشارة كتابية) لمختلف الأندية والرابطات، تتضمن خيارين: إما مواصلة البطولة أو إنهائها، وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احد المقترحات التالية : إعلان موسم أبيض، اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

سيعقد المكتب الفيدرالي غدا الاربعاء اجتماعا لدراسة نتائج الاستشارة "قبل الفصل في هذا الملف"، حسب الفاف.