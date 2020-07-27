كرة القدم/الجزائر: حسم مصير موسم 2019-2020 غدا الأربعاء

الجزائر - سيتم الفصل في مصير الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ يوم 16 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19)، يوم غد الاربعاء عقب الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) المخصص لدراسة نتائج الاستشارة الكتابية التي اعتمدتها لهذا الغرض.

فبعد توقف دام أربعة أشهر، ميزته رغبة الهيئة الكروية في مواصلة الموسم، لجات الفاف في نهاية الأمر للاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة للفصل في مستقبل الموسم الكروي "2019-2020".

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الفاف التي فضلت عدم تفعيل المادة 82 للقوانين العامة التي تخول لها كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار، اختارت "صيغة ديمقراطية" تتمثل في استشارة أعضاء الجمعية العامة، بعد رفض الوصاية تنظيم جمعية عامة استثنائية.

ففي الاستمارة التي بعثت بها الي الأعضاء ال 112 الذين يشكلون الجمعية العامة، كان على هؤلاء اختيار الصيغة أ أو ب أي مواصلة الموسم أو توقيفه.

و في حالة حصول الخيار الثاني، على كل عضو اختيار حالة من بين الحالات الثلاثة (ب1، ب 2 ، أو ب3) أي موسم أبيض (إلغاء كل النتائج المسجلة خلال الموسم 2019-2020)، أو تعيين الأندية المتوجة الصاعدة و النازلة، أو تعيين المتوجين و الأندية الصاعدة دون نزول.

و كانت الفاف قد كشفت مساء أمس الاثنين على موقعها الرسمي بأن 96 عضوا من مجموع الأعضاء ال112 الذين يكونون الجمعية العامة أي 7ر85 بالمائة أجابوا على الاستشارة الكتابية حول مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ 16 مارس بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الفاف أن 16 عضوا أي 3ر14 بالمائة لم يقدموا رأيهم في حين أن 3 أرسلوا استمارات فارغة.

و حسب مصدر مطلع، أبدت أغلبية الاندية رغبتها في توقيف الموسم، مع اختيارها للخيار الثالث المتمثل في ب 3 (تعيين المتوجين، صعود الأندية الأولى، دون نزول الأندية الأخيرة) في انتظار المصادقة عليها من طرف المكتب الفيدرالي. وهو ما يعني التتويج المحتمل لشباب بلوزداد بلقب الرابطة الأولى عند الجولة 22، باللقب السابع في تاريخه.

كما يتوقع أن يكون الموسم الجديد للرابطة الأولى ب 20 ناديا، بينما تتشكل الرابطة الثانية بفوجين يضم كل واحد منهما 18 ناديا.

و برر السيد زطشي هذا القرار قائلا: "تتمثل الاقتراحات في إيجاد الصيغة المثالية لتوقيف البطولة. فالمسئولية ستكون جماعية و لا تخص فقط الفاف".

من جهة أخرى، لاقت هذه الاستشارة انتقادات من قبل رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار، الذي اعتبر بأنها لا تملك قاعدة قانونية.

و قال مدوار في هذا السياق:" ليست للاستشارة الكتابية أي قاعدة قانونية. لا أفهم لماذا تلح الفاف على تنظيم جمعية عامة للفصل في مصير البطولة، بينما يملك المكتب الفيديرالي كل الصلاحيات (المادة 82 من القوانين العامة لاتخاذ القرار، لكنه لم يتحمل مسئوليته".

للتذكير، فإن المكتب الفيدرالي كان قد تمسك في مناسبتين بالقرار المتخذ يوم 30 أبريل بمواصلة الموسم الكروي "2019-2020" مشيرا بأن السلطات العمومية تبقى الوحيدة المخولة بالعودة المحتملة للنشاطات الرياضية و الكروية.

لكن، وزارة الشباب والرياضة اعلنت يوم 9 يوليو رفضها "في الوقت الراهن" استئناف المنافسات.