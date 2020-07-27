الاستشارة الكتابية حول الموسم الكروي: استجابة 7ر85 بالمائة من أعضاء الجمعية العامة

الجزائر–كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) الاثنين على موقعها الالكتروني بأن 96 عضوا من مجموع الأعضاء ال112 الذين يكونون الجمعية العامة أي 7ر85 بالمائة أجابوا على الاستشارة الكتابية حول مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ 16 مارس بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الفاف أن 16 عضوا أي 3ر14 بالمائة لم يقدموا رأيهم في حين أن 3 أرسلوا استمارات فارغة.

وعلمت "واج" من مصدر مأذون أن شبيبة القبائل ووفاق سطيف هما الناديين الوحيديين اللذين لم يردا على الاستشارة الكتابية من مجموع النوادي ال32 التي تشكل الرابطة المحترفة الاولى و الثانية.

وأوضحت الفاف في بيان لها ان" العملية جرت في ظروف حسنة واختتمت في التاريخ المحدد" معربة عن ارتياحها لتغليب الحكمة وروح المسؤولية والحفاظ على مصلحة الكرة الجزائرية ككل.

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر خلال اجتماعه الأخير استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات, غير أن وزارة الشباب و الرياضة رفضت ذلك "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

و عليه ارسلت الاتحادية استمارات لمختلف الأندية والرابطات, تتضمن خيارين :

إما مواصلة البطولة أو إنهائها, وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احد المقترحات التالية : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين, و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

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و سيعقد المكتب الفدرالي يوم الاربعاء المقبل دورة استثنائية لدراسة نتائج الاستشارة "قبل الفصل في هذا الملف", حسب الفاف.