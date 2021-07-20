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رياضة : تخصيص مبلغ 190 مليون دج لأشغال مشروع إعادة تهيئة ملعب الأبيار

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 14:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - خصصت بلدية الابيار مبلغ 190 مليون دج لأشغال مشروع إعادة تهيئة ملعب الابيار (ولاية الجزائر) إلى مركب رياضي حسب ما علم اليوم الاثنين من رئيس المجلس الشعبي البلدي خالد كرجيج.

وأوضح خالد كرجيج قائلا أن "البلدية خصصت مبلغا ماليا يقدر ب 190 مليون دج اقتطع من ميزانية المجلس الشعبي البلدي من أجل أشغال إعادة تهيئة الملعب البلدي للأبيار وجعله يرقى الى مركب رياضي" مشيرا الى أن "الاشغال انطلقت أمس الاحد بحضور الوالية المنتدبة للدائرة الادارية لبوزريعة وممثلين عن المجتمع المدني.

كما كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) حاضرة ممثلة في محمد معوش، عضو المكتب الفيدرالي و رئيس مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني.

و بهذه المناسبة تم تقديم البطاقة الفنية للمشروع الذي يتمثل في تهيئة أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي وتجديد مضمار ألعاب القوى وتهيئة مساحة خاصة للكرة الحديدية وإنجاز مسبح شبة أولمبي و فندق للرياضيين.

"تعتبر هذه العملية الاولى من نوعها ببلدية الابيار من خلال هذا المشروع الذي خصصت له مصالح البلدية ميزانية جد معتبرة.

إنجاز هذا الصرح الرياضي من شأنه أن يجعل من بلدية الابيار قطب رياضي بامتياز." حسب تصريح خالد كرجيج لواج.

كما سيتم تهيئة الملعب بمدرجات جديدة مغطاة بينما سيعزز المدخل الرئيسي بتجهيزات مراقبة.

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رياضة : تخصيص مبلغ 190 مليون دج لأشغال مشروع إعادة تهيئة ملعب الأبيار
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 14:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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