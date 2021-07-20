رياضة : تخصيص مبلغ 190 مليون دج لأشغال مشروع إعادة تهيئة ملعب الأبيار

بشراي يندد بالتعثر في مسار التسوية بالصحراء الغربية -

مجلس الوزراء يدرس خارطة طريق لتنمية الأنشطة الفلاحية -

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية -

كوفيد_19: مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة -

فلسطين: 27 شهيدا برصاص الاحتلال و1070 مصابا خلال النصف الأول من عام 2020 -

عقوبات صارمة ضد المعتدين على مستخدمي قطاع الصحة -

سحب استدعاءات امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا يوم الأربعاء -

منافسات كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف يوم الأربعاء -

الرباط تقدم على خطوة بغيضة في الهجوم على الجزائر (مجلة أفريك ازي) -

مجلس الوزراء: دراسة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 -

كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي المنزلي في 29 ولاية -

كوفيد-19: الدرك الوطني يذكر بمنع حركة المرور من وإلى 29 ولاية -

إجلاء 5158 مواطن جزائري منذ 20 يوليو الجاري -

تصريحات بوريل تؤكد الحقيقة التاريخية لعدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية -

الأزمة في مالي: مجلس الأمن يجتمع غدا الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد -

كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة -

مدراس تعليمية خاصة: لجان تحقيق لمراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا -

حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان -

عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة -