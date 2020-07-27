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منافسات كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف يوم الأربعاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
منافسات كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف يوم الأربعاء

الجزائر- يعقد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اجتماعا يوم الاربعاء (00ر11) بمقره الكائن بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020 المتوقف منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا حسب بيان أصدرته اليوم الاثنين الهيأة الفيدرالية.

ويأتي هذا "الاجتماع الاستثنائي" تطبيقا للمادة 35/الفقرة الثانية من القانون الداخلي للفاف حيث سيتم إدراج نقطة واحدة في جدول الاعمال وهي النظر في مستقبل الموسم الرياضي 2019-2020 يضيف بيان الفاف.

وكانت الاتحادية قد راسلت استمارات لمختلف الأندية والرابطات تستشيرهم حول مستقبل الموسم الرياضي 2019-2020 تتضمن خيارين : إما مواصلة البطولة أو إنهائها, وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احد المقترحات التالية : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين, و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

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و رفضت عدة أندية ناشطة في بطولتي الرابطتين الأولى والثانية لكرة القدم, الاستشارة الكتابية التي قدمتها الفاف لأعضاء الجمعية العامة لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020 من بينهم وفاق سطيف, أهلي برج بوعريريج وشبيبة القبائل وشبيبة الساورة (الرابطة الأولى) وكذا دفاع تاجنانت و اتحاد الحراش (الرابطة الثانية).

آخر تعديل على الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 13:13
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منافسات كرة القدم: اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف يوم الأربعاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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