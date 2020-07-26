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كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة

الجزائر - رفضت عدة أندية ناشطة في بطولتي الرابطتين الأولى والثانية لكرة القدم، الاستشارة الكتابية التي قدمتها الاتحادية الجزائرية (فاف) لأعضاء الجمعية العامة لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020 المعلق بسبب جائحة كورونا، عقب اجتماع عقده مسؤولو خمسة فرق اليوم الأحد بالجزائر العاصمة.

ويتعلق الأمر بكل من أندية وفاق سطيف، أهلي برج بوعريريج وشبيبة القبائل (الرابطة الأولى) وكذا دفاع تاجنانت و اتحاد الحراش (الرابطة الثانية).

وحسب بيان لوفاق سطيف على "فايسبوك"، فإن الأندية المعنية "ترفض الرد على الاستشارة (الكتابية) التي عرضها المكتب الفيدرالي بخصوص مصير الموسم الحالي وتغيير نظام المنافسة، و تعتبرها لا حدث".

واقترح الوفاق "تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة و الفيدرالية و الأندية المحترفة، ستعكف على وضع خطة لإنهاء مشاكل الفرق ووضع الاحتراف على سكته الصحيحة".

كما ستعكف الفرق على "تقديم مشروع لأرضية عمل سيتم عرضه على باقي رؤساء الفرق، بعد عيد الاضحى، ليقرروا مواصل العمل في هذا الإطار أو رفضه".

وكانت شبيبة الساورة أول فريق يعلن رفضه الرد على الاستشارة الكتابية، حيث اعتبرت أنها تشكل "تلاعبا وشعبوية" بهدف "التحضير لانتخابات الفاف القادمة دون مراعاة الوضع الصحي العام" في البلاد.

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و أرسلت الاتحادية استمارات لمختلف الأندية والرابطات، تتضمن خيارين : إما مواصلة البطولة أو إنهائها، وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احد المقترحات التالية : إعلان موسم أبيض، اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

وأوضحت الفاف للأعضاء أنه "في حال اختيارهم للاقتراح الأخير، فسيتم إدخال تغيير طفيف على نظام المنافسة الهرمي، أي أن موسم 2020-2021 سيكون انتقاليا، قبل العودة الى النظام الهرمي خلال موسم 2021-2022 مثلما تم إقراره خلال الجمعية العامة في 2019".

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر خلال اجتماعه الأخير استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات، غير أن وزارة الشباب و الرياضة رفضت ذلك "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

 

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كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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