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تجذيف وكانوي كاياك: الاتحادية الجزائرية ترغب في العودة الى المنافسات في نوفمبر المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
تجذيف وكانوي كاياك: الاتحادية الجزائرية ترغب في العودة الى المنافسات في نوفمبر المقبل

الجزائر - ترغب الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك في العودة شهر نوفمبر المقبل إلى النشاطات الرياضية، المتوقفة منذ مارس الفارط بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة، عبد المجيد بوعود.

وقبل توقيف المنافسات وغلق جميع المرافق الرياضية بقرار من وزارة الشباب والرياضة، كانت الفيدرالية قد نظمت بطولة واحدة للتجذيف داخل القاعة وسباقين لاختيار عناصر النخبة علاوة على البطولة الوطنية الشتوية في اختصاص الكاياك.

وصرح رئيس الهيئة ل"واج" أنه "في حال تحسن الوضع الصحي في الجزائر من هنا الى غاية شهر سبتمبر، من الممكن جدا أن ننظم بطولتين وهما المرحلة الثانية للبطولة الوطنية للكاياك والبطولة الوطنية للتجذيف، شهر نوفمبر".

ويأمل المسؤول في انهاء الموسم الرياضي 2019-2020، مضيفا : "نتمنى ان تتحسن الأوضاع لإنهاء جميع البطولات، حيث سيستفيد الرياضيون من شهرين تحضيرات وذلك خلال سبتمبر وأكتوبر، قبل العودة الى المنافسات".

وفي حال حصول عكس ذلك، فستعلن الفيدرالية عن انتهاء الموسم، حسب ما أفاد به ذات المسؤول.

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تجذيف وكانوي كاياك: الاتحادية الجزائرية ترغب في العودة الى المنافسات في نوفمبر المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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