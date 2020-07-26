تجذيف وكانوي كاياك: الاتحادية الجزائرية ترغب في العودة الى المنافسات في نوفمبر المقبل

وقبل توقيف المنافسات وغلق جميع المرافق الرياضية بقرار من وزارة الشباب والرياضة، كانت الفيدرالية قد نظمت بطولة واحدة للتجذيف داخل القاعة وسباقين لاختيار عناصر النخبة علاوة على البطولة الوطنية الشتوية في اختصاص الكاياك.
وصرح رئيس الهيئة ل"واج" أنه "في حال تحسن الوضع الصحي في الجزائر من هنا الى غاية شهر سبتمبر، من الممكن جدا أن ننظم بطولتين وهما المرحلة الثانية للبطولة الوطنية للكاياك والبطولة الوطنية للتجذيف، شهر نوفمبر".
ويأمل المسؤول في انهاء الموسم الرياضي 2019-2020، مضيفا : "نتمنى ان تتحسن الأوضاع لإنهاء جميع البطولات، حيث سيستفيد الرياضيون من شهرين تحضيرات وذلك خلال سبتمبر وأكتوبر، قبل العودة الى المنافسات".
وفي حال حصول عكس ذلك، فستعلن الفيدرالية عن انتهاء الموسم، حسب ما أفاد به ذات المسؤول.