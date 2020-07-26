عيد الأضحى: تسخير أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة -

كوفيد-19: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى -

كرة القدم: مشاركة المنتخب الجزائري باللاعبين المحليين في الكأس العربية-2021 بقطر -

كوفيد-19 : الكشافة الجزائرية ساهمت بأزيد من 200 ألف طرد غذائي و3 مليون قناع واقي -

كوفيد-19: اطلاق خدمة الكترونية لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية -

قسنطينة : إجلاء 260 رعية جزائري من كندا -

ارتفاع درجات الحرارة: وزارة الصحة تذكر بالاحتياطات الواجب اتخاذها -

تجذيف وكانوي كاياك: الاتحادية الجزائرية ترغب في العودة الى المنافسات في نوفمبر المقبل -

عطل في سلام : حركة التضامن الإيطالية تتواصل مع الأطفال الصحراويين عن بعد -

خبير دولي: الجزائر قوة وازنة بإمكانها حلحلة الازمة السياسية في مالي -

تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية -

الجزائر العاصمة: تعليق نشاط السوق اليومي سعيد تواتي بباب الوادي -

رقابة تجارية: تسجيل أكثر من 55 ألف مخالفة خلال السداسي الأول 2020 -

خبراء أمنيون يحذرون من تبعات التدخل العسكري في ليبيا على شمال إفريقيا والساحل -

نسبة التضخم بلغت 1ر2 بالمائة على أساس سنوي نهاية يونيو 2020 -

الفرق المختلطة لقمع الغش تحجز قرابة 163 طن من السلع في السداسي الأول 2020 -

ألعاب القوى/فيروس كورونا: عودة مخلوفي لأرض الوطن في الساعات القادمة -

عيد الأضحى: نظام مداومة صارم لتفادي المشاكل المرتبطة بشبكات الصرف الصحي -

الهلال الأحمر الجزائري بسطيف: توزيع 40 طنا من المساعدات على سكان المناطق النائية -