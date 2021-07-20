كرة القدم: مشاركة المنتخب الجزائري باللاعبين المحليين في الكأس العربية-2021 بقطر

الجزائر - ستشارك الجزائر في الكأس العربية 2021 المقررة بقطر بمنتخب اللاعبين المحليين، بعد حصولها على دعوة رسمية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية (فاف).

وستجري البطولة العربية، التي من المتوقع أن تعرف مشاركة 22 منتخبا من قارتي إفريقيا و آسيا، في شهري نوفمبر و ديسمبر 2021 أي قبل عام من تنظيم كأس العالم-2022 بقطر، حيث ستحتضنها ملاعب من الطراز العالي مخصصة لإقامة مباريات المونديال في العام الموالي.

وستشارك الجزائر في الموعد العربي بمنتخبها المحلي، كونه يجري خارج الرزنامة الدولية.

وكتبت الفاف على موقعها الرسمي ما يلي: "ستكون المنافسة فرصة للمنتخب الجزائري للمحليين، تحت إشراف مدربه مجيد بوقرة، للكشف عن إمكانياته و الدفاع عن الألوان الوطنية خلال دورة تعد بالكثير".

وسيتم الكشف لاحقا عن صيغة المنافسة و برنامجها من طرف الهيئة الكروية العالمية. ويقول رئيس الفيفا، جياني انفانتينو، في دعوته للفاف ما يلي: "بالتنسيق مع قطر، تأمل الفيفا استغلال هذه الفرصة لترقية الكرة العربية مع ضمان كل المعايير العالية في مجال تنظيم الأحداث الكبرى"، مؤكدا أنها ستكون "إشارة انطلاق مثالية للعرس الكروي الكبير و الذي سيتواصل حتى نهائي كأس العالم".