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ألعاب القوى/فيروس كورونا: عودة مخلوفي لأرض الوطن "في الساعات القادمة"

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
ألعاب القوى/فيروس كورونا: عودة مخلوفي لأرض الوطن &quot;في الساعات القادمة&quot;

الجزائر- أعلن وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, سهرة أمس السبت, أن الرياضي الجزائري وصاحب الميدالية الذهبية في 1500 متر لأولمبياد-2012, توفيق مخلوفي, العالق منذ عدة أشهر بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) بسبب تفشي وباء كورونا, سيعود لأرض الوطن "في الساعات القادمة".

كما أكد نفس المصدر عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أن ''جهود الدولة متواصلة لاجلاء بقية الرياضيين العالقين في مناطق ا?خرى من العالم بحول الله''.

وكان مخلوفي -صاحب الميدالية الفضية ببطولة العالم 2019 بالدوحة وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 على نفس المسافة- قد جدد مطالبه في مرات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إعادته لأرض الوطن.

و أسدى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تعليمات لإجلاء جميع الرعايا الجزائريين العالقين بمختلف البلدان بسبب كوفيد-19.

للتذكير, فإن المجال الجوي الجزائري لا يزال مغلقا منذ 19 مارس المنصرم في اطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا.

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آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:29
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ألعاب القوى/فيروس كورونا: عودة مخلوفي لأرض الوطن "في الساعات القادمة"
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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