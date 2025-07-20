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كرة القدم/تعليق الموسم 2019/2020 :اجتماع رؤساء الاندية المحترفة يوم الاحد

  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 19:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات
كرة القدم/تعليق الموسم 2019/2020 :اجتماع رؤساء الاندية المحترفة يوم الاحد

تيزي وزو - اعلن رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال اليوم السبت عن اجتماع مرتقب غدا الاحد  يجمع رؤساء بعض اندية  القسم المحترف من اجل التشاور حول مصير الموسم الكروي 2019/2020، الذي تريد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حسمه عن طريق استشارة كتابية .

وقال  ملال خلال تنشيطه لندوة صحفية " برمجنا لقاء مع رؤساء الاندية و رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم "، مذكرا ان موقف نادي شبيبة القبائل فيما يخص مواصلة البطولة المتوقفة منذ مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد " واضح و تم التعبير عنه من خلال بروتوكول الاتفاق الذي تم تسليمه للرابطة المحترفة لكرة القدم و للفاف".

 كما ابرز رئيس شبيبة القبائل "حاجة الاندية الى رؤية واضحة" فيما يخص الحسم النهائي لمستقبل الموسم 2019/2020 ، داعيا الى "ضرورة وضع حد الى حالة الانتظار التي طالت لأكثر من اربعة اشهر"، كما اضاف.

 و انتقد في السياق لجوء الفاف الى "استشارة كتابية "، التي قال انه "لا يعترف بها" لاعتباره ،كما اضاف، ان رئيس الفيدرالية خير الدين زطشي قد" فشل في مهمته " و "عليه المغادرة" يقول ملال ،ملاحظا ان "الفاف لم تلتقي بنا طوال الموسم، و لا اعرف لماذا تريد استشارتنا اليوم لأجل الحسم في مصير الموسم". و قال ان "الفاف لا تريد تحمل مسؤوليتها و ليس لديها الشجاعة لذلك".

 و في سياق اخر اكد شريف ملال ان ادارة النادي " تواصل استراتيجيتها لتطوير الفريق "معلنا عن اطلاق عدة ورشات من بينها "اعادة هيكلة الفئات الصغرى و الاكابر ".

 اما بخصوص المتجر المزمع افتتاحه على مستوى حلقة النادي ، اخبر ملال عن "اطلاق اشغال تهيئة المحل "في انتظار اعداد "دفتر اعباء و الاعلان عن مناقصة من اجل فتح متاجر مماثلة عبر الوطن" .

  كما ابرز ضرورة استفادة ولاية تيزي وزو من هياكل لتكوين الشباب في كل الاختصاصات ، معبرا عن قلقه ازاء التأخر المسجل في انجاز مقر مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية الوطنية باغريب.

 للإشارة تم تنشيط هذه الندوة الصحفية بحضور اللاعبين بسايح و رناي اللذان عبرا عن" فخرهما بالانتماء الى نادي الشبيبة الرياضية القبائلية ، احسن نادي في الكرة الجزائرية ".

آخر تعديل على السبت, 25 تموز/يوليو 2020 20:53
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كرة القدم/تعليق الموسم 2019/2020 :اجتماع رؤساء الاندية المحترفة يوم الاحد
  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 19:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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