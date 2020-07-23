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كرة القدم: شبيبة الساورة تعتبرالاستشارة الكتابية حول مصيرالبطولات تلاعبا وشعبوية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كرة القدم: شبيبة الساورة تعتبرالاستشارة الكتابية حول مصيرالبطولات تلاعبا وشعبوية

بشار- اعتبر نادي شبيبة الساورة اليوم الخميس أن الاستشارة الكتابية التي أطلقتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) لأعضاء جمعيتها العامة, حول مصير البطولات الوطنية المعلقة منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا, تشكل "تلاعبا وشعبوية".

وكتب النادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" : "إدارة شبيبة الساورة ترد بطريقتها الخاصة على مقترحات الفاف لتحديد مصير البطولة الوطنية و تعتبره تلاعبا و شعبوية بهدف التحضير لانتخابات الفاف القادمة دون مراعاة الوضع الصحي العام" في البلاد.

و أرفق نادي الجنوب الجزائري بيانه بصورة للاستشارة الكتابية التي أمضاها الرجل القوي في الفريق, محمد زرواطي, مع وضع ختم النادي ولكن دون الاجابة. و أضاف بالقلم في أسفل الوثيقة ان "الاستشارة الكتابية تدل على التلاعب و الشعبوية لخدمة مصالح خاصة وغير بريئة تحضيرا لانتخابات رئاسة الفاف القادمة".

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 و تتضمن الاستمارة اختيارين "أ" و "ب" (مواصلة أو توقيف الموسم). و في حال اختيار الصيغة الثانية, ستكون هناك ثلاثة مقترحات (ب1 أو ب2 أو ب3) و هي : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين, و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

و طالبت الفاف الأعضاء بضرورة ارسال الاجابات بخصوص الاستشارة الكتابية قبل يوم 26 يوليو في منتصف الليل.

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:53
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كرة القدم: شبيبة الساورة تعتبرالاستشارة الكتابية حول مصيرالبطولات تلاعبا وشعبوية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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