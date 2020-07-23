كرة القدم: شبيبة الساورة تعتبرالاستشارة الكتابية حول مصيرالبطولات تلاعبا وشعبوية

وكتب النادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" : "إدارة شبيبة الساورة ترد بطريقتها الخاصة على مقترحات الفاف لتحديد مصير البطولة الوطنية و تعتبره تلاعبا و شعبوية بهدف التحضير لانتخابات الفاف القادمة دون مراعاة الوضع الصحي العام" في البلاد.
و أرفق نادي الجنوب الجزائري بيانه بصورة للاستشارة الكتابية التي أمضاها الرجل القوي في الفريق, محمد زرواطي, مع وضع ختم النادي ولكن دون الاجابة. و أضاف بالقلم في أسفل الوثيقة ان "الاستشارة الكتابية تدل على التلاعب و الشعبوية لخدمة مصالح خاصة وغير بريئة تحضيرا لانتخابات رئاسة الفاف القادمة".
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و تتضمن الاستمارة اختيارين "أ" و "ب" (مواصلة أو توقيف الموسم). و في حال اختيار الصيغة الثانية, ستكون هناك ثلاثة مقترحات (ب1 أو ب2 أو ب3) و هي : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين, و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.
و طالبت الفاف الأعضاء بضرورة ارسال الاجابات بخصوص الاستشارة الكتابية قبل يوم 26 يوليو في منتصف الليل.