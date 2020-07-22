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الرابطة الأولى (شبيبة القبائل): ترقية ستة لاعبين شبان إلى فئة الأكابر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

الجزائر - قامت إدارة فريق شبيبة القبائل بترقية ستة لاعبين شبان إلى فئة الأكابر, لمدة خمس سنوات, حسبما أعلنه النادي المنتمي الى بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأوضحت الشبيبة في بيان لها أن "ستة مواهب شابة تنظم إلى النادي. ثلاثة لاعبين من فئة أقل من 21 عاما, وثلاثة آخرين من فئة دون 19 سنة".

ويتعلق الأمر بكل من: لعرابي محمد ياسين, وشريفي توفيق, وآيت وجان إبراهيم من فئة أقل من 21 عاما, و فيلالي عبد العزيز, وديلمي ماليك, وأوترون بلال من صنف ما دون 19 سنة.

واضاف البيان أن "هؤلاء الشبان الستة اختاروا التوقيع للشبيبة لمدة خمس سنوات, على الرغم من العروض المغرية التي تلقوها من أندية الرابطة الأولى المحترفة".

واختتم بيان النادي أن "حفل تقديم هؤلاء اللاعبين لوسائل الاعلام سينظم عقب الرفع النهائي للحجر الصحي".

وتدخل هذه الصفقات في إطار حملة التشبيب التي يقوم بها النادي "القبائلي" من خلال تعزيز صفوفه بلاعبين موهوبين.

ويأتي ذلك غداة تعيين المهاجم الاسبق لفريق شبيبة القبائل عبد الرزاق جحنيط مناجيرا عاما للفئات الشبابية.

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الرابطة الأولى (شبيبة القبائل): ترقية ستة لاعبين شبان إلى فئة الأكابر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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