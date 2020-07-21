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المسلك العالمي  للتنس: انتخاب الجزائرية إيناس إيبو ضمن فوج لاعبي الاتحادية الدولية للعبة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 19:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
المسلك العالمي  للتنس: انتخاب الجزائرية إيناس إيبو ضمن فوج لاعبي الاتحادية الدولية للعبة

لندن - انتخبت لاعبة التنس الجزائرية, إيناس إيبو ضمن فوج  لاعبي الاتحادية الدولية للعبة ( المسلك العالمي  للتنس), الى جانب 12 لاعبا اخر ( 6 رجال و6 سيدات), حسبما أعلنته الهيئة الدولية.

ويتعلق الامر بكل من : الكولمبي جوسي بنداك , التاييبي تي شن, الهندي نيكي كيالاندا بوناشا , الارجنتيني جون بابلو باز, البوسني آلدان سكتيك والايطالي فرانسيسكو فيلاردو عند الرجال و الاوزباكستانية اكغيل امون مي رادوفا , الكندية بيترا جانيسكوفا, الكولومبية لليانا ليزارازو, البريطانية تارا مور, السويسرية كوني بيران والاسترالية اوليفيا تجندرا ميليا لدى السيدات , في انتظار تعيين "مرشح سابع عند الرجال" , حسب نفس المصدر.

وفي تغريدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي  "تويتر" كتبت إيبو (21 سنة) : " أعتبر انتخابي في فوج لاعبي الاتحادية الدولية للتنس, فرصة مواتية لتسليط الضوء على المعوقات التي تصادفنا كلاعبين ولفت انتباه المعنيين للفوارق الموجودة في هذا الاختصاص. استطيع القول ان هناك تحسن في تسيير التنس."

من جهته, صرح رئيس الاتحادية الدولية للعبة دافيد هاغيرتي, "نتشرف بإشراك هذا العدد من لاعبي المسلك العالمي للتنس وترشيحهم كفوج من اللاعبين لطرح انشغالات اللعبة. في إطار استراتيجية هيئتنا -2024  , تعهدت هذه الاخيرة بتحسين التواصل مع الرياضيين على جميع المستويات وفي انحاء العالم  . نتوق للعمل مع الاعضاء المنتخبين لفوج اللاعبين حتى نوضح ان اراء هؤلاء مهمة بالنسبة لنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسلك العالمي للتنس.

وجرت انتخابات فوج اللاعبين -الذين سيدلون بآرائهم حول الدورات المختلفة للتنس- ما بين 28 مايو و 10 يونيو , بمشاركة اكثر من 1000 رياضي.

وسيترأس فوج التنس- رجال , مارك وود فورد وعند السيدات ماري بيارس . فبالإضافة الى تألقهما عالميا, يمثل هذان البطلين , الرياضيين في المجلس الاداري  للاتحادية الدولية للعبة. كما سيعين  مدرب في فوج  التنس لكلا الجنسين.

ويبدأ المترشحون المنتخبون بعهدة مدتها عام واحد تمتد حتى موسم 2021 , ثم يترشحون لمدة عامين . وتجتمع الافواج على الاقل مرتين  في السنة , - مبدئيا- عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

ومن اجل ضمان تمثيل جغرافي واسع , حددت الاتحادية الدولية للتنس , ممثلين لكل جهة , سواء في فوج الرجال او السيدات. بالإضافة الى ذلك حددت عدد معين من اللاعبين في  المجموعة الاكثر عددا في الفوج في كل دورة .          

واشارت الهيئة الدولية الى ان للفوج - وبالتشاور مع لجنة المسلك العالمي للتنس- امكانية تعيين عضوا آخر تجتمع فيه المعايير الجهوية والترتيب العالمي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 19:15
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المسلك العالمي  للتنس: انتخاب الجزائرية إيناس إيبو ضمن فوج لاعبي الاتحادية الدولية للعبة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 19:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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