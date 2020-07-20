Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشاورات كتابية للفصل في مصير الموسم الكروي: تحديد تاريخ 25 يوليو كآخر أجل لإرسال الردود

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 17:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
مشاورات كتابية للفصل في مصير الموسم الكروي: تحديد تاريخ 25 يوليو كآخر أجل لإرسال الردود

الجزائر - حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) تاريخ 25 يوليو الجاري في منتصف الليل, كآخر أجل لإرسال الردود المتعلقة بالمشاورات الكتابية من قبل الاسرة الكروية الوطنية , للحسم في مصير الموسم  2019-2020 المعلق منذ مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) حسبما علمته "واج" الاثنين من الهيئة الفيدرالية.

ويأتي ذلك عقب رفض وزارة الشباب والرياضة الترخيص للفاف بعقد الجمعية العامة الاستثنائية للفصل في مصير الموسم الكروي , مما ألزمها اللجوء إلى الطريقة الكتابية.

وأرسلت الاتحادية استمارات لمختلف الأندية والرابطات, تتضمن خيارين : إما مواصلة البطولة أو إنهائها, وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احدى المقترحات الثلاثة : إعلان موسم أبيض, اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين, و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

اقرأ المزيد: كرة القدم: إلغاء الكرة الذهبية

واوضحت الفاف للأعضاء أنه "في حال اختيارهم للاقتراح الأخير, فسيتم إدخال تغيير طفيف على نظام المنافسة الهرمي, أي أن موسم 2020-2021 سيكون انتقالي, قبل العودة الى النظام الهرمي خلال موسم 2021-2022 مثلما تم إقراره خلال الجمعية العامة في 2019".

وفي الأخير, تؤكد الهيئة الفيدرالية أن الأعضاء "الذين سيختارون المقترح الاخير, ملزمون بقبول  شروط الصعود والنزول التي سيتم إقرارها من قبل المكتب الفيدرالي والتي ستنشر بعدها مثلما ينص عليه القانون المعمول به".

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء الفارط استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات, غير أن وزارة الشباب و الرياضة رفضت يوم السبت السماح بعقد الجمعية العامة الاستثنائية "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

كلـمات مفتـاحيــة :
مشاورات كتابية للفصل في مصير الموسم الكروي: تحديد تاريخ 25 يوليو كآخر أجل لإرسال الردود
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 17:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.20

نداء إلى كل الكفاءات الجزائرية للانضمام لمشاريع الأقطاب التكنولوجية

20.07.20

سوناطراك وسونلغاز: وزارة الطاقة تفند الإلغاء المزعوم لعلاوات الانتفاع 

20.07.20

حميدو: كل الظروف مهيأة على مستوى الهياكل الفندقية لاستقبال الجزائريين العالقين بالخارج

20.07.20

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقترح اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لتنفيذ مخطط…

20.07.20

السيد عرقاب يدعو إلى بعث ديناميكية جديدة في قطاع المناجم

20.07.20

تشخيص النظام الضريبي لتقسيم عادل للعبء الجبائي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة